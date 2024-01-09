العارضة تناقش 5 مشاريع

(MENAFN
- Al Watan) استنفرت محافظة العارضة جهودها لتنفيذ 4 مشاريع ممثلة في المشاريع البلدية، والتعليمية، والمياه، والطرق، والعمل على رفع إنجاز المشاريع، وكفاءة الأعمال والانتهاء منها بجودة عالية.
وترأس محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي جلسة المجلس المحلي الأولى، ورحب برئيس بلدية المحافظة المعين حديثا المهندس سلطان الفيفي، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله لخدمة المواطنين بالمحافظة من خلال الخدمات البلدية، واطلع المجلس على ما تم إنجازه والاستماع للمداخلات بشأن الخدمات البلدية والتعليمية، والملاحظات على سوق النفع العام، ومناقشة المداخلات مع جهات الاختصاص، وأبدى الجميع الترحيب بما ذكر والعمل على تلافي الملاحظات مستقبلا.
وأكد الريثي أهمية بذل الجهود والنهوض بجميع الخدمات في المحافظة، وفق ما يتطلع له ولاة الأمر، مؤكدا متابعة وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه في كل ما من شأنه تطوير المحافظة وخدمة المواطنين.
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