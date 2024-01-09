Wednesday, 10 January 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العارضة تناقش 5 مشاريع

1/9/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت محافظة العارضة جهودها لتنفيذ 4 مشاريع ممثلة في المشاريع البلدية، والتعليمية، والمياه، والطرق، والعمل على رفع إنجاز المشاريع، وكفاءة الأعمال والانتهاء منها بجودة عالية.
وترأس محافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي جلسة المجلس المحلي الأولى، ورحب برئيس بلدية المحافظة المعين حديثا المهندس سلطان الفيفي، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله لخدمة المواطنين بالمحافظة من خلال الخدمات البلدية، واطلع المجلس على ما تم إنجازه والاستماع للمداخلات بشأن الخدمات البلدية والتعليمية، والملاحظات على سوق النفع العام، ومناقشة المداخلات مع جهات الاختصاص، وأبدى الجميع الترحيب بما ذكر والعمل على تلافي الملاحظات مستقبلا.
وأكد الريثي أهمية بذل الجهود والنهوض بجميع الخدمات في المحافظة، وفق ما يتطلع له ولاة الأمر، مؤكدا متابعة وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه في كل ما من شأنه تطوير المحافظة وخدمة المواطنين.

MENAFN09012024000089011017ID1107701575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث