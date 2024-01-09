مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته خاسرا 54 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته خاسرا 54 نقطة
التاريخ
1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 54 نقطة عند مستوى 12197 وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 99 ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.
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