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مؤشر سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته خاسرا 54 نقطة

1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأحمر خاسرا 54 نقطة عند مستوى 12197 وبتداولات تجاوزت 9 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 99 ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

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