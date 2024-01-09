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الخريف: يجب تعاون الجميع لتوفير سلاسل قيم مستدامة للمعادن الحرجة

1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مؤتمر التعدين الدولي، في نسخته الثالثة، اليوم الثلاثاء، والذي يستمر حتى 11 يناير الجاري.
وقال الخريف، في كلمته: "نجمع الدول الموردة والمستهلكة في هذا المنتدى وهناك فرصة جيدة للبناء على ما تم الاتفاق عليه في السابق، حيث شهد العام الماضي الاتفاق على 4 مبادرات لتطوير مستقبل القطاع ونستهدف المضي قدماً نحو

وأضاف الخريف، أن المبادرات تهدف إلى تطوير المعادن الحرجة، ووضع التوقعات الإقليمية للإمدادات المعادن الحرجة وبناء القدرات من خلال مراكز التميز والمراكز الخضراء للمعادن المدعومة بالتقنيات.
وتابع قائلاً: "نمضي في طريقنا للوصول إلى طاقة أنظف ولكن هذا يتطلب حراكاً سريعاً من الجميع، لا بد أن نسهم جميعاً في مجابهة التحديات لتحقيق سلاسل قيم أكثر صموداً واستقلالية واستدامة لتوفير المعادن الحرجة للعالم الذي يشهد هذا التحول، يجب على الدول الموردة مساعدة العالم في تحقيق طموحاته المستقبلية.
وأضاف الوزير: "في المملكة كجزء من استثماراتنا لتشكيل استراتيجية المعادن الخاصة بها، حققت المملكة أثراً اجتماعياً واقتصادياً في قطاع المعادن، مثل مشروع وعد الشمال في المنطقة الصناعية شمال المملكة ومهد الذهب في غرب المملكة حققت العديد من النجاحات".
وأردف قائلاً: "سنمضي قدماً في الحوار العالمي بالمملكة للنقاش حول مستقبل المعادن.. عندما يتطلع العالم في الحراك بقطاع التعدين فالمملكة تكون محط أنظارهم، حيث يعد هذا المؤتمر الأهم لتشكيل مستقبل المعادن".
ويشهد المؤتمر سبل جذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة، ونشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في القطاع، وتطبيق أفضل معايير الاستدامة، إضافة إلى مناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في مستقبل وواقع التعدين في المنطقة والعالم.
ويناقش المؤتمر مساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، واستعراض التطورات التي شهدتها الفترة الماضية، وبحث إمكانيات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص، والمنطقة بشكل عام.

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