Wednesday, 10 January 2024 03:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في 2024

1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) ثبت البنك الدولي، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري.
وكشف تقرير البنك الدولي، عن تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في عام 2024، مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.5% في عام 2023، فيما توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.2% في عام 2025.
وكان الاقتصاد السعودي قد سجل نموا نسبته 8.7% في عام 2022، مقابل نمو بلغ 3.9% في عام 2021.
وفي 5 أكتوبر 2023، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 4.1% مقابل تقديراته السابقة في يونيو الماضي بنمو متوقع بنحو 3.3%.
وقال البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه مع اقتراب منتصف هذا العقد الذي كان من المقرر أن يشهد آثارا تحولية على صعيد التنمية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات تدعو للأسف في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.
الشرق الأوسط
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، قال البنك الدولي، إن الصراع الذي اندلع مؤخرا في الشرق الأوسط إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة، كما أدى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لاسيما في البلدان المجاورة.
وأضاف البنك الدولي، أن المنطقة واجهت بالفعل العديد من التطورات السلبية، منا خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط، قائلا: "في عام 2023 تباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة ليصل إلى 1.9%".
وحول الآفاق المستقبلية، قال البنك الدولي إن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن توقعات النمو في المنطقة، وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن يزيد معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025م، منوها بانه تم تعديل التنبؤات بالزيادة مقارنة بما كان متوقعا في يونيو/ حزيران؛ مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.
دول الخليج
وتوقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في عام 2024، و3.8% في 2025، منوها بأنه من المتوقع في المملكة العربية السعودية أن ينتعش النمو بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام.
وبالنسبة للمخاطر، نوه البنك الدولي، بأن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة في اشتداد حدة الصراع، ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع عدد اللاجئين.
وقال البنك الدولي: "في البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، فقد يكون الإنتاج محدودا وقد يطول أمد خفض الإنتاج، وفي البلدان المستوردة للنفط سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.

MENAFN09012024000089011017ID1107701571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث