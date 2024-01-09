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نجوم العالم يشاركون في بولو الصحراء بالعلا

1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت لحظات العُلا عن تفاصيل مشاركة نخبة مميزة من أهم لاعبي البولو العالميين في النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء المُقامة في ملعب قرية الفرسان في العُلا من 17 حتى 20 يناير 2024، بالإضافة لمشاركة نخبة من الشخصيات المرموقة في المنطقة العربية والعالم.
وتُقام هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، حيث تتنافس ثماني فرق في سلسلة من الجولات الحماسية على مدار أربعة أيام في قلب وديان العُلا لتحديد الفائز بكأس بولو الصحراء.
وتستقطب بنسختها الثالثة مجموعة من أفضل اللاعبين وألمع الأسماء التي تشعل أجواء الحماس والمنافسة في بطولة البولو الأولى التي تقام على رمال الصحراء في حلبةٍ فريدة من نوعها.
وصرح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "عززت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء مكانة العُلا كوجهة عالمية لرياضة الفروسية والبولو الشتوي خلال فترةٍ وجيزة".
وتابع: "حصدت هذه البطولة شهرة وشعبية واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنبذل المزيد من الجهود لتعزيز هذا الاتجاه خلال العام الجاري وعلى المدى الطويل".
وأضاف: "نتطلع بفارغ الصبر لبدء منافسات البطولة التي ستشهد مشاركة أبرز النجوم والشخصيات المرموقة في منافسات استثنائية على مدار أربعة أيام، ما يَعد بأجواءٍ مميزة تضاهي النسخ السابقة".
وتجمع البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين والفرق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة بعض من لاعبي فريقه لادولفينا، أحد أفضل فرق البولو على مستوى العالم.
كما سيشارك لاعب البولو المخضرم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ، فضلاً عن بوروتو كامبياسو نجل أدولفو والذي يسعى للسير على خطى والده وتحقيق المجد.
كما يبرز اسم النجم بابلو ماك دونوغ ضمن اللاعبين الأرجنتينيين المشاركين في البطولة مع مجموعة من لاعبات البولو الموهوبات أبرزهن ليا سالفو وميا كامبياسو، ابنة أدولفو أيضاً.
وتشتعل أجواء المنافسة على مستوى مسابقات السيدات بمشاركة لاعبة البولو البريطانية نينا كلاركين، لتعد الحضور ببطولة لا تنسى.
وتشهد النسخة الثالثة أيضاً مشاركة كبار الشخصيات الرسمية والفرسان العرب، بمن فيهم الأمير سلطان بن خالد الفيصل والأمير سلمان بن منصور بن ناصر آل سعود من المملكة.
بينما يشارك كل من الأمير عباس بن علي والأمير حمزة بن عباس من المملكة الأردنية الهاشمية في منافسات البطولة المنتظرة.
كما تشهد النسخة الثالثة أيضاً مشاركة مجموعة من الشخصيات المرموقة عالمياً، بمن فيهم آنا ديتينجن واليرشتاين وكارل يوجين ديتينجن واليرشتاين إلى جانب جورج سبنسر تشرشل.
كما تتضمن قائمة الرعاة الدوليين كل من أدريانو أغوستي وأليساندرو بارنابا وسايو دانتارا إلى جانب ناتشو فيغيراس وميليسا جانزي وديفيد بارادايس، فضلاً عن ليلا بيرسون ونيكي سين.
ويقود كل فريق أحد الرعاة الدوليين مع مزيج من اللاعبين المحترفين من لاعبي البولو السعوديين والعالميين إلى جانب إحدى الشخصيات الملكية أو النبيلة المرموقة.
وتحولت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، منذ إطلاقها، إلى فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، حيث استقطبت العديد من المشاهير وعشاق الرياضية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

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