نجوم العالم يشاركون في بولو الصحراء بالعلا

(MENAFN
- Al Watan) كشفت لحظات العُلا عن تفاصيل مشاركة نخبة مميزة من أهم لاعبي البولو العالميين في النسخة الثالثة من بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء المُقامة في ملعب قرية الفرسان في العُلا من 17 حتى 20 يناير 2024، بالإضافة لمشاركة نخبة من الشخصيات المرموقة في المنطقة العربية والعالم.
وتُقام هذه البطولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبولو، حيث تتنافس ثماني فرق في سلسلة من الجولات الحماسية على مدار أربعة أيام في قلب وديان العُلا لتحديد الفائز بكأس بولو الصحراء.
وتستقطب بنسختها الثالثة مجموعة من أفضل اللاعبين وألمع الأسماء التي تشعل أجواء الحماس والمنافسة في بطولة البولو الأولى التي تقام على رمال الصحراء في حلبةٍ فريدة من نوعها.
وصرح زياد السحيباني، رئيس قطاع الرياضة في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: "عززت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء مكانة العُلا كوجهة عالمية لرياضة الفروسية والبولو الشتوي خلال فترةٍ وجيزة".
وتابع: "حصدت هذه البطولة شهرة وشعبية واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسنبذل المزيد من الجهود لتعزيز هذا الاتجاه خلال العام الجاري وعلى المدى الطويل".
وأضاف: "نتطلع بفارغ الصبر لبدء منافسات البطولة التي ستشهد مشاركة أبرز النجوم والشخصيات المرموقة في منافسات استثنائية على مدار أربعة أيام، ما يَعد بأجواءٍ مميزة تضاهي النسخ السابقة".
وتجمع البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين والفرق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة بعض من لاعبي فريقه لادولفينا، أحد أفضل فرق البولو على مستوى العالم.
كما سيشارك لاعب البولو المخضرم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ، فضلاً عن بوروتو كامبياسو نجل أدولفو والذي يسعى للسير على خطى والده وتحقيق المجد.
كما يبرز اسم النجم بابلو ماك دونوغ ضمن اللاعبين الأرجنتينيين المشاركين في البطولة مع مجموعة من لاعبات البولو الموهوبات أبرزهن ليا سالفو وميا كامبياسو، ابنة أدولفو أيضاً.
وتشتعل أجواء المنافسة على مستوى مسابقات السيدات بمشاركة لاعبة البولو البريطانية نينا كلاركين، لتعد الحضور ببطولة لا تنسى.
وتشهد النسخة الثالثة أيضاً مشاركة كبار الشخصيات الرسمية والفرسان العرب، بمن فيهم الأمير سلطان بن خالد الفيصل والأمير سلمان بن منصور بن ناصر آل سعود من المملكة.
بينما يشارك كل من الأمير عباس بن علي والأمير حمزة بن عباس من المملكة الأردنية الهاشمية في منافسات البطولة المنتظرة.
كما تشهد النسخة الثالثة أيضاً مشاركة مجموعة من الشخصيات المرموقة عالمياً، بمن فيهم آنا ديتينجن واليرشتاين وكارل يوجين ديتينجن واليرشتاين إلى جانب جورج سبنسر تشرشل.
كما تتضمن قائمة الرعاة الدوليين كل من أدريانو أغوستي وأليساندرو بارنابا وسايو دانتارا إلى جانب ناتشو فيغيراس وميليسا جانزي وديفيد بارادايس، فضلاً عن ليلا بيرسون ونيكي سين.
ويقود كل فريق أحد الرعاة الدوليين مع مزيج من اللاعبين المحترفين من لاعبي البولو السعوديين والعالميين إلى جانب إحدى الشخصيات الملكية أو النبيلة المرموقة.
وتحولت بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء، منذ إطلاقها، إلى فعالية رئيسية ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، حيث استقطبت العديد من المشاهير وعشاق الرياضية من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
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