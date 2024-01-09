لوسيل جاهز لافتتاح كأس آسيا

(MENAFN
- Al Watan) يستعد استاد لوسيل الأيقوني للترحيب بالجماهير في افتتاح كأس آسيا AFC قطر 2023، الجمعة المقبل، حيث تنطلق مباراة الافتتاح في السابعة مساء مع لقاء يجمع منتخب قطر حامل اللقب ممثل البلد المضيف ومنتخب لبنان، فيما يبدأ حفل افتتاح درة البطولات الآسيوية في الخامسة مساء. وسيضم الاستاد منطقة للمشجعين تتيح الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقام على هامش البطولة، ومن ضمنها عروض وفقرات حية، إضافة إلى مناطق للألعاب وشاحنات الطعام. ويمكن للمشجعين لقاء عائلة تعويذة كأس آسيا AFC قطر 2023، الذين سيضفون مزيداً من التشويق والمرح على الأجواء الاحتفالية خلال أيام المباريات.
ويُنصح المشجعون بالوصول مبكراً إلى الاستادات التي تستضيف منافسات الحدث القاري، حيث سيتم فتح البوابات قبل 5 ساعات من انطلاق صفارة المباريات. وتتوفر تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 على شكل نسخ رقمية يمكن تقديمها من أي جهاز محمول، كما أن بطاقة هيّا غير مطلوبة لدخول الاستادات.
وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في عامي 1988 و2011. ويتنافس في النسخة الثامنة عشرة من الحدث القاري 24 منتخباً من أفضل المنتخبات في آسيا على الطريق للتتويج بلقب درة البطولات الآسيوية، مع 51 مباراة تقام في تسعة استادات مشيدة وفق أحدث المواصفات.
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