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لوسيل جاهز لافتتاح كأس آسيا

1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) يستعد استاد لوسيل الأيقوني للترحيب بالجماهير في افتتاح كأس آسيا AFC قطر 2023، الجمعة المقبل، حيث تنطلق مباراة الافتتاح في السابعة مساء مع لقاء يجمع منتخب قطر حامل اللقب ممثل البلد المضيف ومنتخب لبنان، فيما يبدأ حفل افتتاح درة البطولات الآسيوية في الخامسة مساء. وسيضم الاستاد منطقة للمشجعين تتيح الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقام على هامش البطولة، ومن ضمنها عروض وفقرات حية، إضافة إلى مناطق للألعاب وشاحنات الطعام. ويمكن للمشجعين لقاء عائلة تعويذة كأس آسيا AFC قطر 2023، الذين سيضفون مزيداً من التشويق والمرح على الأجواء الاحتفالية خلال أيام المباريات.
ويُنصح المشجعون بالوصول مبكراً إلى الاستادات التي تستضيف منافسات الحدث القاري، حيث سيتم فتح البوابات قبل 5 ساعات من انطلاق صفارة المباريات. وتتوفر تذاكر مباريات كأس آسيا AFC 2023 على شكل نسخ رقمية يمكن تقديمها من أي جهاز محمول، كما أن بطاقة هيّا غير مطلوبة لدخول الاستادات.
وتستضيف قطر كأس آسيا للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في عامي 1988 و2011. ويتنافس في النسخة الثامنة عشرة من الحدث القاري 24 منتخباً من أفضل المنتخبات في آسيا على الطريق للتتويج بلقب درة البطولات الآسيوية، مع 51 مباراة تقام في تسعة استادات مشيدة وفق أحدث المواصفات.

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