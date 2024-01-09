لوب يتصدر وسط تقلبات وشراسة
التاريخ
1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN
- Al Watan) تصدر السائق، الفرنسي سيباستيان لوب، المرحلة الرابعة لرالي داكار، التي انطلقت من السلامية وصولا إلى الهفوف، بعد منافسة شرسة وتقلبات في تصدر السباق مع منافسيه السعودي يزيد الراجحي الذي حل ثانيا، والقطري ناصر العطية الذي جاء ثالثا.
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