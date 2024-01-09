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نخبة النجوم ببولو الصحراء

1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت لحظات العُلا عن تفاصيل مشاركة نخبة مميزة من أهم لاعبي البولو العالميين في النسخة الثالثة لبطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء المُقامة خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ20 من يناير الجاري، وتجمع البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين والفرق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة بعض من لاعبي فريقه لا دولفينا، أحد أفضل فرق البولو على مستوى العالم. كما سيشارك لاعب البولو المخضرم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ، فضلاً عن بوروتو كامبياسو نجل أدولفو والذي يسعى للسير على خطى والده وتحقيق المجد.
ويبرز اسم النجم بابلو ماك دونوغ ضمن اللاعبين الأرجنتينيين المشاركين في البطولة مع مجموعة من لاعبات البولو الموهوبات أبرزهم ليا سالفو وميا كامبياسو، ابنة أدولفو أيضاً. وتشتعل أجواء المنافسة على مستوى مسابقات السيدات بمشاركة لاعبة البولو البريطانية نينا كلاركين.

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