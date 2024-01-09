نخبة النجوم ببولو الصحراء

(MENAFN
- Al Watan) كشفت لحظات العُلا عن تفاصيل مشاركة نخبة مميزة من أهم لاعبي البولو العالميين في النسخة الثالثة لبطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء المُقامة خلال الفترة من الـ17 وحتى الـ20 من يناير الجاري، وتجمع البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين والفرق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة بعض من لاعبي فريقه لا دولفينا، أحد أفضل فرق البولو على مستوى العالم. كما سيشارك لاعب البولو المخضرم خوان مارتين نيرو إلى جانب الموهوب ديفيد ستيرلينغ، فضلاً عن بوروتو كامبياسو نجل أدولفو والذي يسعى للسير على خطى والده وتحقيق المجد.
ويبرز اسم النجم بابلو ماك دونوغ ضمن اللاعبين الأرجنتينيين المشاركين في البطولة مع مجموعة من لاعبات البولو الموهوبات أبرزهم ليا سالفو وميا كامبياسو، ابنة أدولفو أيضاً. وتشتعل أجواء المنافسة على مستوى مسابقات السيدات بمشاركة لاعبة البولو البريطانية نينا كلاركين.
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