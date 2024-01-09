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الأخضر يتعادل سلبيا مع الفدائي

1/9/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) تعادل المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة للبرنامج الإعدادي، استعدادًا لمنافسات كأس آسيا، التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.
 وعمد المدير الفني للأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، إلى خوض المواجهة بتشكيلة أساسية، مع إجراء 7 تغيرات مع منتصف الشوط الثاني، وشهدت المباراة تعرض اللاعب، سالم الدوسري، للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ((52)).

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