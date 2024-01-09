الأخضر يتعادل سلبيا مع الفدائي

(MENAFN
- Al Watan) تعادل المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني سلبيًا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة للبرنامج الإعدادي، استعدادًا لمنافسات كأس آسيا، التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.
وعمد المدير الفني للأخضر، الإيطالي روبرتو مانشيني، إلى خوض المواجهة بتشكيلة أساسية، مع إجراء 7 تغيرات مع منتصف الشوط الثاني، وشهدت المباراة تعرض اللاعب، سالم الدوسري، للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة ((52)).
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