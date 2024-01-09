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ارتفاع قتلى زلزال اليابان إلى 202 شخصا

1/9/2024 2:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط اليابان إلى 202 شخصًا، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الشرطة المحلية ستبدأ اليوم وبمشاركة 100 فرد، عملية بحث واسعة النطاق تحت الأنقاض، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات.
ولا يزال أكثر من 28000 شخص يحتمون في مراكز الإخلاء بمحافظة إيشيكاوا.

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