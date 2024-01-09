مسار جبلي لممارسة الهايكنج في محافظة الحريق

(MENAFN
- Al Watan) دشن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء "مسار درب عجلان" بعد إعادة تأهيله وتطوير، بحضور رئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي ورئيس مركز نعام عبدالله ال هلال ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وشهد درب عجلان مبادرة بلدية محافظة الحريق بالتعاون مع جمعية درب بإنشاء مسار جبلي لممارسة رياضة المشي في الطبيعة "الهايكنج" في الموقع الذي يعد أحد المعالم المهمة والتاريخية بالمحافظة.
كما نفذت بلدية الحريق عددًا من الأعمال منها إعادة ترميم الطريق ووضع حواجز حجرية ومسارات ومواقف للسيارات ولوحات إرشادية ووسائل لسلامة وجسر مشاة.
يذكر أن درب عجلان يقع في مركز نعام بمحافظة الحريق وهو أحد أهم الطرق القديمة تاريخيًا حيث كان يقصده المسافرين وقد عبره الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه أثناء تواجده في نعام عام
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