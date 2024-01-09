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مسار جبلي لممارسة الهايكنج في محافظة الحريق

1/9/2024 2:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن محافظ الحريق محمد بن ناصر الجرباء "مسار درب عجلان" بعد إعادة تأهيله وتطوير، بحضور رئيس البلدية فهد بن عبدالله الدميخي ورئيس مركز نعام عبدالله ال هلال ومدراء ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.
وشهد درب عجلان مبادرة بلدية محافظة الحريق بالتعاون مع جمعية درب بإنشاء مسار جبلي لممارسة رياضة المشي في الطبيعة "الهايكنج" في الموقع الذي يعد أحد المعالم المهمة والتاريخية بالمحافظة.
كما نفذت بلدية الحريق عددًا من الأعمال منها إعادة ترميم الطريق ووضع حواجز حجرية ومسارات ومواقف للسيارات ولوحات إرشادية ووسائل لسلامة وجسر مشاة.
يذكر أن درب عجلان يقع في مركز نعام بمحافظة الحريق وهو أحد أهم الطرق القديمة تاريخيًا حيث كان يقصده المسافرين وقد عبره الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه أثناء تواجده في نعام عام

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