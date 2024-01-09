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زوار الكُتاب والقُراء يشاركون في تحدي اللهجات

1/9/2024 2:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أبهرت حلقة اللسانيات والخطاب زوار مهرجان الكُتاب والقُراء بنسخته الثانية بمسابقات يومية، وجوائز قيمّة في جناحها المخصص لها في منطقة الصرح في مقر إقامة المهرجان في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
وشهد الجناح إقبالاً واسعاً من الزوار؛ حيث يعقد الجناح مسابقات يومية عبر لعبة اللهجات، يطرح فيها مفردات عدة من لهجات محافظات المنطقة، إلى جانب مسابقة "اختبر ثقافتك الأدبية" للتعريف بأدباء المنطقة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، بالإضافة إلى مسابقتي المساجلة الشعرية والإلقاء الشعري.
وتسعى الحلقة إلى أن تكون واحدة من أهم روافد التثقيف والبحث اللساني في المملكة العربية السعودية، من خلال استضافة نخبة من المتحدثين داخل المملكة وخارجها، في حلقات علمية بحثية مُستقلة تُعنى بالدراسات اللسانية الحديثة بجميع حقولها ومساراتها العلمية، وكافة تطبيقاتها التحليلية للخطاب بكافة تمظهراته.
ويجسد المهرجان قيمة ثقافية تنطلق من المملكة إلى العالم، في حدث يثري المشهد الثقافي، ويتيح فرصة للجمهور للاطلاع على التجارب الأدبية المتنوعة، ويحتفي بالأدباء المحليين والعالميين بصفتهما الأكثر تأثيرًا في سلسلة الإنتاج الثقافي والحضاري للإنسانية كافة، عبر رحلة مُلهمة ثرية بالمعرفة والمتعة تحتضن جميع أطياف المجتمع، وتقدم فعاليات تجمع بين الأدب والتفاعل والترفيه.

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