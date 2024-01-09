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رحلة عمرة لأسر تراحم نجران

1/9/2024 2:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت ضمن برنامج العناية الأسرية التي تقدمها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)) بمنطقة نجران حافلة من مقر اللجنة تضم عددا من أسر السجناء والمفرج عنهم لأداء مناسك العمرة في طريقها إلى مكة المكرمة.
وأوضح رئيس لجنة تراحم بنجران عبدالله الصقري، أن تقديم خدمة العمرة يأتي ضمن برامج وخدمات اللجنة التي تقدمها للمستفيدين من خدماتها ليؤدوا مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيدا بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بالمنطقة ((تراحم)) لخدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم في ظل غياب عائلهم وتوسع احتياجاتهم.

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