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التعليم: حركة ‎النقل الخارجي الحالية هي الأخيرة بالآلية المعمول بها حاليا

1/9/2024 2:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تابعت وزارة التعليم ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات حول حركة نقل المعلمين والمعلمات، وتأكيداً على أهمية استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية، توضح الوزارة الآتي :
- المعلم والمعلمة أساس العمل التعليمي، واستقرارهما ركيزة أساسية في نجاح العملية التعليمية، وهدف استراتيجي لتوجهات الوزارة.
- ⁠ما ذكر " أن حركة النقل للمعلمين والمعلمات لهذا العام هي الأخيرة"، معلومة غير دقيقة، ولتوضيح ذلك فإن حركة النقل لهذا العام ستكون الأخيرة من نوعها وفق الآلية المعمول بها حالياً، فيما تعمل الوزارة على تطوير آلية جديدة لحركة النقل بما يحقق مصلحة المعلمين والمعلمات ولا يخل بالعملية التعليمية، آخذة في الاعتبار جميع التحديات والفرص، على أن يكون المعلمون والمعلمات شركاء أساسيين في هذا التطوير.
- ⁠ما تم تداوله بخصوص تطبيق العقود المكانية على جميع المعلمين والمعلمات؛ فإن الوزارة تؤكد أن ما يتعلق بآلية وضوابط شغل الوظائف التعليمية التي تم إقرارها عام 1444هـ والخاصة بوظائف العقود لا تشمل من تم تعيينهم قبل هذا التاريخ.
- ⁠من تم تعيينهم بنظام العقود من المعلمين والمعلمات؛ فإن وزارة التعليم تسعى جاهدة لدراسة أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والأنظمة ويحقق المصلحة التعليمية.

MENAFN09012024000089011017ID1107701558

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