مصر تستهدف السوق الأوروبي لتصدير الهيدروجين

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى مصر للتوسع فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره لأوروبا، معتمدة على موقعها الجغرافى وتوافر البنية التحتية اللازمة لنقله.

وبحسب وثيقة بحثية صادرة عن مجلس الوزراء لأبرز الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة، من المستهدف تحويل مصر إلى مركز أقليمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2026.

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ومن المنتظر أن يصل الإنتاج إلى 3.2 مليون طن سنويًا فى 2030 ويرتفع إلى 9.2 مليون طن فى 2040.

وقالت الوثيقة، إنه مـع التضاعف المتوقع للسوق العالمية للهيدروجين الأخضر بنحو 7 أضعاف، فإن مصر تسعى للاستحواذ على حصة 8% من الصادرات بقيمة 5.6 مليون طن بحلول 8%، كما تستهدف تحقيق مشروعات الهيدروجين مكاسب اقتصادية بقيمة تتراوح بين 10 و18 مليار دولار.

ورغم أن أوروبا تهيمن على سوق الهيدروجين الأخضر، إذ تتمتع المنطقة ببنية تحتية واسعة النطاق للنفط والغاز، والتي لديها إمكانات هائلة لتحويلها إلى بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله مع خلق فرص العمل أيضًا.

لكن الطلب على الهيدروجين الأخضر، من المتوقع أن يرتفع بشكل كبير بعدما أقر الاتحاد الأوروبى التوجيهات الخاصة بالطاقة المتجددة، والتى تشمل الاستخدام الإلزامى للطاقة المتجددة والهيدروجين ومشتقاتهم.

ويلزم التوجيه الأوروبى أن يكون 42% من الهيدروجين المستخدم فى الصناعة“أخضر” بحلول 2030 ويصل إلى 60% بحلول 2035.

وتمتلك مصرعدد كبير من الصفات الرئيسية التي تمهد الطريق لها تنفيذ مشاريع الهيدروجين الأخضر، وعلى رأسها موقعها بالقرب من أوروبا هو واحد من أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات الطاقة المتجددة، بحسب دراسة صادرة عن مركز دعم واتخاذ القرار، كما تمتلك لبنية التحتية اللازمة لنقل الهيدروجين الأخضر إلى الدول الأوروبية متاح بالاعتماد على شبكة لتصدير الغاز الطبيعي.

وقالت الدراسة إن أهداف استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تستهدف تعزيز جهود مصر للاستفادة من الزخم المتزايد فى إنتاج الغاز الطبيعي والبناء عليه لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

وبرز الهيدروجين ومشتقاته كخيارات قابلة للتطبيق في ظل التيار العالمي فيما يتعلق بخفض انبعاثات الكربون كجزء من خطط البلدان للتحول الأخضر، فإن الطلب العالمي على الوقود منخفض الكربون سينمو في المستقبل المنظور.

وقالت الدراسة إن أوروبا ستعتمد على الواردات حصة كبيرة من مستقبل أوروبا متطلبات الهيدروجين الأخضر، لأن منطقة شرق البحر المتوسط ستعد مركز محتمل لتصدير الهيدروجين منخفض الكربون بفضل قدرتها الكبيرة في إنتاج الطاقة المتجددة لأنه على مدى السنوات الماضية.

وذكر أن التعاون يقتصر فقط على تطوير إنتاج الغاز، ولكن التعاون اليوم يمكن أن يمتد إلى تطوير إنتاج الهيدروجين الإنتاج للصادرات وإزالة الكربون محليًا.

وأشار إلى يعتبر الهيدروجين الأخضر هو الحل الأمثل للحاجة لتنويع المصادر، كما أنه يمثل تحولًا كبيرًا نحومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة للحد من الانبعاثات والتخفيف من حدة تأثير تغير المناخ، مما يساعد على إزالة الكربون من بعض القطاعات الرئيسية.

وذكر أن الهيدروجين يمكن تخزينه أو تصديره باستخدام حامل الهيدروجين العضوي السائل التابع لشركة H2-Industries، ويمكن تكييف خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لنقل الهيدروجين إلى الأسواق الأوروبية من خلال وضع قدرات ضغط أساسية جديدة أو إنشاء خطوط أنابيب جديدة من البداية بالمواصفات المطلوبة.

وتعاونت مصر مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى تصديره.

وتم توقيع 23 مذكرة تفاهم، منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات العاملة فى تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.

كما اعتمدت استراتيجية وطنية لتوطين الهيدروجين الأخضر فى مصر على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بتصنيع الوقود الأخضر من الهيدروجين الأخضر وأمونيا خضراء وميثانول، وثانيا توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات، وأخيرا خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر عن طريق الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وتقدم 13 مستثمر عالميا مؤخرًا بطلبات لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية، وفى انتظار تحديد موعد توقيعها، بحسب بيان سابق للوزارة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن شركة“فيرتيجلوب” نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مُنشآت الشركة في مصر عن طريق الهيدروجين المُصنَّع بالمحلل الكهربائي التجريبي الخاص بمشروع الشركة في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

طريق مصر لا يخلو من المنافسة إذ تقوم السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بفضل رأس مالها الاستثماري الهائل، ببناء أكبر محطة لإنتاج للهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة نيوم المستقبلية الضخمة في شمال غرب المملكة التي ستبلغ كلفتها 500 مليار دولار.

وستضمّ المحطة التي بلغت كلفتها 8.4 مليار دولار، طاقة الرياح والطاقة الشمسية لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر في اليوم بحلول أواخر عام 2026.