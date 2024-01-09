الوكيل يدعو الشركات الباكستانية للاستثمار بفرص وثيقة سياسة ملكية الدولة

MENAFN - Al-Borsa News) دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشركات الباكستانية للاستفادة من الفرص المستحدثة التى ستطرحها سياسة ملكية الدولة الجديدة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها فى تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التى ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات فى قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادى من مشاريع وأصول.

أكد خلال ملتقى تنمية التجارة الباكستانى والإفريقى المقام فى القاهرة، ضرورة التشارك فى تعميق الصناعة لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وباكستانية، مشيرا إلى أن مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، ودعا لدراسة فرص الاستثمار فى تصنيع تلك المنتجات، كل فى دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.

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طالب الوكيل، بالتعاون الثنائى من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، فى إطار مساعى تنمية الصادرات المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك فى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسبة مكون محلى حوالى 40% وذلك الى الاتحاد الأوروبى وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبالطبع الى الوطن العربى.

كما طالب الوكيل، بتنمية التبادل التجارى بين البلدين، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن فى عمليات التكامل الصناعى ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية.

دعا الوكيل، الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوى يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سيتم دعمه من خلال الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وغرفة مجموعة الثمانية التى تجمع البلدين” مصر وباكستان”.