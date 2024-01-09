الوكيل يدعو الشركات الباكستانية للاستثمار بفرص وثيقة سياسة ملكية الدولة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشركات الباكستانية للاستفادة من الفرص المستحدثة التى ستطرحها سياسة ملكية الدولة الجديدة، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها فى تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التى ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات فى قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادى من مشاريع وأصول.
أكد خلال ملتقى تنمية التجارة الباكستانى والإفريقى المقام فى القاهرة، ضرورة التشارك فى تعميق الصناعة لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وباكستانية، مشيرا إلى أن مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، ودعا لدراسة فرص الاستثمار فى تصنيع تلك المنتجات، كل فى دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
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طالب الوكيل، بالتعاون الثنائى من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، فى إطار مساعى تنمية الصادرات المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك فى مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسبة مكون محلى حوالى 40% وذلك الى الاتحاد الأوروبى وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وبالطبع الى الوطن العربى.
كما طالب الوكيل، بتنمية التبادل التجارى بين البلدين، ليس فقط فى السلع تامة الصنع، ولكن فى عمليات التكامل الصناعى ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة تعطل سلاسل الإمداد العالمية.
دعا الوكيل، الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوى يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سيتم دعمه من خلال الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وغرفة مجموعة الثمانية التى تجمع البلدين” مصر وباكستان”.
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