السعودية تبحث مع السويد وفنلندا وسنغافورة تعزيز التعاون الاقتصادي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحثت السعودية مع كل من السويد وفنلندا وسنغافورة، تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب النمو الذي تشهده المملكة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نُفذت في الأعوام الماضية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير التجارة السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، اليوم /الثلاثاء/ في الرياض، مع وزير الدولة وزير الطاقة والأعمال والصناعة في السويد سارة موديج، ووزير الشؤون الاقتصادية في فنلندا ويلي رايدمان، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة ماساجوس ذو الكفل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
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وشملت أعمال اللقاءات زيارة إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، حيث أطلع الوزراء على الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال من خلال منصة الأعمال وفروعه الـ 17 المنتشرة في 14 مدينة بالمملكة، إضافة إلى التعرف على أبرز الأدوار التي يؤديها، ومنها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.
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