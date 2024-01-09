السعودية تبحث مع السويد وفنلندا وسنغافورة تعزيز التعاون الاقتصادي

MENAFN - Al-Borsa News) بحثت السعودية مع كل من السويد وفنلندا وسنغافورة، تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب النمو الذي تشهده المملكة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي نُفذت في الأعوام الماضية، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير التجارة السعودي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، اليوم /الثلاثاء/ في الرياض، مع وزير الدولة وزير الطاقة والأعمال والصناعة في السويد سارة موديج، ووزير الشؤون الاقتصادية في فنلندا ويلي رايدمان، ووزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة ماساجوس ذو الكفل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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وشملت أعمال اللقاءات زيارة إلى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، حيث أطلع الوزراء على الخدمات التي يقدمها المركز لقطاع الأعمال من خلال منصة الأعمال وفروعه الـ 17 المنتشرة في 14 مدينة بالمملكة، إضافة إلى التعرف على أبرز الأدوار التي يؤديها، ومنها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصارا وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية للوصول إلى إيجاد بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.