ارتفاع مبيعات فولكس فاجن العالمية بنسبة 12% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مبيعات صانعة السيارات الألمانية“فولكس فاجن” خلال العام الماضي، ونجحت الشركة في بلوغ هدف التسليم السنوي على الرغم من النمو الضعيف في الصين.
وقالت الشركة الثلاثاء إنها باعت نحو 9.2 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بزيادة 12% عما حققته في عام 2022، ويقارن ذلك بالمستوى المستهدف الذي يتراوح بين 9 ملايين و9.5 مليون عملية تسليم.
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وذكرت“فولكس فاجن” في بيان، أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35% إلى 770 ألف سيارة، وشكلت 8.3% من عمليات التسليم الإجمالية مقارنة بـ6.9% في عام 2022.
وارتفعت عمليات التسليم بنسبة 18% في أمريكا الشمالية، و21% في أوروبا الغربية، و14% في أوروبا الوسطى والشرقية، وفي الصين بنسبة 1.6%.
كما زادت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 29%، بينما شهدت مناطق أمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ – باستثناء الصين وهونج كونج – نموًا بنسبة 9% لكل منهما.
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