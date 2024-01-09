ارتفاع مبيعات فولكس فاجن العالمية بنسبة 12% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مبيعات صانعة السيارات الألمانية“فولكس فاجن” خلال العام الماضي، ونجحت الشركة في بلوغ هدف التسليم السنوي على الرغم من النمو الضعيف في الصين.

وقالت الشركة الثلاثاء إنها باعت نحو 9.2 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم بزيادة 12% عما حققته في عام 2022، ويقارن ذلك بالمستوى المستهدف الذي يتراوح بين 9 ملايين و9.5 مليون عملية تسليم.

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وذكرت“فولكس فاجن” في بيان، أن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 35% إلى 770 ألف سيارة، وشكلت 8.3% من عمليات التسليم الإجمالية مقارنة بـ6.9% في عام 2022.

وارتفعت عمليات التسليم بنسبة 18% في أمريكا الشمالية، و21% في أوروبا الغربية، و14% في أوروبا الوسطى والشرقية، وفي الصين بنسبة 1.6%.

كما زادت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 29%، بينما شهدت مناطق أمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ – باستثناء الصين وهونج كونج – نموًا بنسبة 9% لكل منهما.