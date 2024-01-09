البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% لعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2024 إلى 4.1 % مقابل توقعاته في يونيو الماضي عند 3.3% أي بفارق يبلغ 0.8 %.

وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المملكة على الرغم من تمديد تخفيضات طوعية لإنتاج النفط مطلع العام الجاري، مُشيرا إلى أن الاستثمار المتعلق بالنشاط غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل في ظل مشاريع رؤية المملكة 2030.

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ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فقد رفع البنك توقعاته لاقتصاد السعودية خلال العام المقبل 2025 بنحو 1.7 % إلى 4.2 %، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يونيو 2023.