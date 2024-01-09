البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.1% لعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري 2024 إلى 4.1 % مقابل توقعاته في يونيو الماضي عند 3.3% أي بفارق يبلغ 0.8 %.
وأضاف البنك أنه من المتوقع أن يتوسع اقتصاد المملكة على الرغم من تمديد تخفيضات طوعية لإنتاج النفط مطلع العام الجاري، مُشيرا إلى أن الاستثمار المتعلق بالنشاط غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل في ظل مشاريع رؤية المملكة 2030.
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ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، فقد رفع البنك توقعاته لاقتصاد السعودية خلال العام المقبل 2025 بنحو 1.7 % إلى 4.2 %، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يونيو 2023.
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