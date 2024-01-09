مصر تستهدف تحويل ثلاثة أرباع الاستثمارات العامة إلى خضراء بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف مصر الوصول بنسبة الاستثمارات الخضراء من إجمالى الاستثمارات العامة إلى 75% بحلول 2030 مقابل 50% مستهدفة العام الحالى و30% فى 2020/2021، بحسب وثيقة بحثية للاتجاهات الاقتصادية صادرة عن مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إن الدولة توسعت فى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الطاقة الرياح، وأنها مثلت 20% من الطاقة المنتجة خلال العام المالى الماضى.

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وبحسب الوثيقة، من المستهدف إطلاق مبادرة رئاسية لتأسيس التحالف المصرى لريادة الأعمال الخضراء لتعميق سلاسل الإمداد، والتشبيك وتعميق الروابط الأمامية والخلفية ما بين مختلف أحجام الشركات.

ووفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية ، محمد معيط، جار حاليًا التعاون مع البنك الدولى لوضع القواعد الإرشادية والآليات الخاصة بتحويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص إلى الاقتصاد الأخضر؛ بحيث تتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر؛ اتساقًا مع جهود الدولة لخفض تكلفة التمويل.

نظراً لكون مصر توجهت في الآونة الأخيرة نحو استخدام أدوات التمويل البديل، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، من أبرزها: ((التمويل الأخضر)) الذي أصبح توجهًا عالميًا؛ نظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، وفى الوقت نفسه أصبح محط اهتمام العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دعم المشاريع البيئية المستدامة.

وتستهدف مصر بحسب الوثيقة، تحسين تصنيفها ليصبح بين أفضل 10 دول فـي مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم بحلول 2030.

ووجه التقرير بالسعى لحشد التمويل الميسر اللازم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للمناخ، لكل من برنامج التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.