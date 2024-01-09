الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع تراجع معدل البطالة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو قرب أدنى مستوياته، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.
وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 477.2 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والبنوك والطاقة والتكنولوجيا.
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فيما تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 16688 نقطة، وانخفض“فوتسي 100” البريطاني بنفس النسبة تقريبًا عند 7683 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 0.3% إلى 7426 نقطة.
وأظهرت بيانات“يوروستات”، تراجع نسبة البطالة المعدلة موسميًا في منطقة اليورو عند 6.4% في نوفمبر الماضي، بانخفاض من 6.5% في أكتوبر 2023 ومن 6.7% خلال نفس الشهر قبل عام، ومقارنة بتوقعات استقرارها دون تغيير.
وبحسب بيانات أولية منفصلة، انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا بنسبة 4.8% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد تراجعه بنسبة 3.4% في أكتوبر، فيما كان الإنتاج خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2023 أقل بنسبة 1.9% عما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.
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