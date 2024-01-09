الأسهم الأوروبية تمحو مكاسب الجلسة عند الإغلاق مع تراجع معدل البطالة

MENAFN - Al-Borsa News) محت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها المبكرة في ختام جلسة الثلاثاء، مع تقييم بيانات أظهرت انخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو قرب أدنى مستوياته، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية.

وفي نهاية التداولات، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2% إلى 477.2 نقطة، مع خسائر قطاعات التعدين والبنوك والطاقة والتكنولوجيا.

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فيما تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.15% عند 16688 نقطة، وانخفض“فوتسي 100” البريطاني بنفس النسبة تقريبًا عند 7683 نقطة، وهبط“كاك” الفرنسي 0.3% إلى 7426 نقطة.

وأظهرت بيانات“يوروستات”، تراجع نسبة البطالة المعدلة موسميًا في منطقة اليورو عند 6.4% في نوفمبر الماضي، بانخفاض من 6.5% في أكتوبر 2023 ومن 6.7% خلال نفس الشهر قبل عام، ومقارنة بتوقعات استقرارها دون تغيير.

وبحسب بيانات أولية منفصلة، انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا بنسبة 4.8% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد تراجعه بنسبة 3.4% في أكتوبر، فيما كان الإنتاج خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2023 أقل بنسبة 1.9% عما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.