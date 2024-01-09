البنك الدولى يُخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى العامين الماليين الحالى والمقبل

MENAFN - Al-Borsa News) خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنحو 0.5%، خلال العام المالى الحالى، ليصل 3.5%، وخفضه للعام المالى المقبل حوالى 0.8% ليصل إلى 3.9%.

وبحسب تقرير آفاق النمو الاقتصادى لشهر يناير الصادر عن البنك فإنَّ قيود الواردات حدت وصول المنتجين المحليين والمصدرين لمدخلات الإنتاج، بالتزامن مع انخفاض القوى الشرائية، وتباطؤ النشاط الاقتصادى للشركات الذى أثقل كاهل الاستثمارات والاستهلاك الخاص.

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ويُعانى الاقتصاد أزمة عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى صعوبة الوصول للعملة الأجنبية مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية؛ بسبب انحسار شهية المخاطر، وارتفاع العوائد على الأصول الآمنة بالتزامن مع موجة تشديد نقدى قوية قادتها البنوك المركزية الكبرى.

ونما اقتصاد مصر نحو 3.8%، خلال العام المالى الماضى، بحسب بيانات وزارة التخطيط، فيما تستهدف الوزارة رفع النمو إلى 4.2% خلال العام المالى الحالى، وأن يسجل فى المتوسط من 6 إلى 8% خلال الفترة من 2024 وحتى 2030.

وبحسب وثيقة بحثية صادرة عن مجلس الوزراء عن الاتجاهات الاقتصادية خلال السنوات الست المقبلة، فإنَّ هناك تركيزاً أكبر على نوعية النمو الاقتصادى، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات فى توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.