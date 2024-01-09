رئيس بنك يو بي إس: الصين تظل مركزاً لتكوين الثروة

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس، كولم كيليهر، اليوم الثلاثاء، إن“الصين تواصل الحفاظ على وضعها بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومركزا لتكوين الثروة وسوقا رئيسية لعمليات البنك”.

وذكرت وكالة الانباء الصينية أن كيليهر أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر الصين الكبرى الـ24 الذي عقده البنك في شانغهاي.

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وقال إن البنك السويسري لا يزال ملتزما باستراتيجية النمو في الصين، وإنه في وضع فريد لإتاحة فرص الوصول إلى الصين للمستثمرين الدوليين.

وأضاف أن البنك سيواصل أيضا دعم الشركات الصينية والمستثمرين الصينيين الذين يرغبون في الانطلاق عالميا.

ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك، تشمل العمليات الرئيسية للبنك في الصين إدارة الثروات وخدمات البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول.