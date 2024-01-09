رئيس بنك يو بي إس: الصين تظل مركزاً لتكوين الثروة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رئيس مجلس إدارة بنك يو بي إس، كولم كيليهر، اليوم الثلاثاء، إن“الصين تواصل الحفاظ على وضعها بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومركزا لتكوين الثروة وسوقا رئيسية لعمليات البنك”.
وذكرت وكالة الانباء الصينية أن كيليهر أدلى بهذه التصريحات في مؤتمر الصين الكبرى الـ24 الذي عقده البنك في شانغهاي.
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وقال إن البنك السويسري لا يزال ملتزما باستراتيجية النمو في الصين، وإنه في وضع فريد لإتاحة فرص الوصول إلى الصين للمستثمرين الدوليين.
وأضاف أن البنك سيواصل أيضا دعم الشركات الصينية والمستثمرين الصينيين الذين يرغبون في الانطلاق عالميا.
ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك، تشمل العمليات الرئيسية للبنك في الصين إدارة الثروات وخدمات البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول.
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