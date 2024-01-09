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ارتفاع بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق التعاملات

1/9/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء.

وربح مؤشرها الرئيسي“مازي” بنسبة 0.45%، ليستقر بذلك عند 12.437 نقطة.

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كما حقق مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة ارتفاعا بنسبة 0,52% إلى 1.017.28 نقطة.

وزاد MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.35% إلى 925.97 نقطة.

كما تعزز“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.27% إلى 1.022.17 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على ارتفاع بنسبة 0.52% إلى 11.529.04 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل نموا بنسبة 0.5% إلى 10.449.31 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 258.9 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم).

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت قيمتها 643.93 مليار درهم.

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