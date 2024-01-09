ارتفاع بورصة الدار البيضاء لدى إغلاق التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجلت بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء.
وربح مؤشرها الرئيسي“مازي” بنسبة 0.45%، ليستقر بذلك عند 12.437 نقطة.
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كما حقق مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة ارتفاعا بنسبة 0,52% إلى 1.017.28 نقطة.
وزاد MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.35% إلى 925.97 نقطة.
كما تعزز“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0.27% إلى 1.022.17 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” على ارتفاع بنسبة 0.52% إلى 11.529.04 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، الذي سجل نموا بنسبة 0.5% إلى 10.449.31 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 258.9 مليون درهم، سجلت في السوق المركزي (الأسهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت قيمتها 643.93 مليار درهم.
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