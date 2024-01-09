توترات البحر الأحمر تربك حسابات المصدرين

أرجأ عدد من الشركات إبرام أى تعاقدات تصديرية جديدة حاليًا لحين إعادة النظر فى تكاليف التصنيع والشحن، عقب تصاعد توترات البحر الأحمر.

وقال مصدرون، إن تداعيات الأزمة امتدت إلى سلاسل الإمداد العالمية من خلال دخول المصانع الصينية الموردة للخام ومستلزمات الإنتاج مرحلة إنكماش والذى بدوره يؤثر سلبيًا على حجم المعروض من تلك المدخلات وبالتالى سترتفع الأسعار إلى مستويات مشابهة لفترة جائحة كورونا.

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وأعلنت موخرًا عدد من الخطوط الملاحية وقف حركة الشحن عبر البحر الأحمر هي“ميرسك” و”سي إم إيه – سي جي إم”، وخط“هاباغ لويد”.

قال محسن شريف، رئيس مجموعة رشيدكو للصناعات المعدنية، إن الشركة أوقفت التعاقد على تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لصعوبة حساب تكاليف التصنيع والاتفاق على سعر تصديرى فى ظل التغيرات المستمرة بأسعار المدخلات.

أضاف شريف لـ“البورصة” أن الشركة تعاقدت على تصدير شحنة مسامير إلى أمريكا بسعر محلى 40 ألف جنيه للطن، وبعدها مباشرة ارتفع سعر الطن إلى 50 ألف جنيه واضطرت الشركة إلى التصدير بنفس قيمة التعاقد وتحمل الفارق بين السعر الجديد والقديم.

أشار إلى أن الشركة تبحث دخول أسواق تصديرية جديدة فى دول أوروبا ضمن استراتيجية العام الجديد، إلا أن التحديات التى طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة جعلت الشركة تركز على الأسواق التى تتواجد فيها للحفاظ على القيمة التصديرية.

قال هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن بعض الخطوط الملاحية أخطرت المصدرين المصريين بزيادة تكاليف الشحن بنسب تراوحت بين 50 و60% فى وقت تسعى فيه إلى تخفيض تكلفة التصنيع والإنتاج لتعزيز التنافسية.

أضاف أن ((أى زيادات جديدى تضغط على تكلفة التصنيع خاصة أن بعض الخطوط الملاحية ستنقل البضائع من خلال طريق“رأس الرجاء الصالح” لتفادى توترات البحر الأحمر، بالإضافة إلى أن تكلفة التأمين على البضائع ارتفعت بجانب أن الرحلة ستستغرق مدة أطول)).

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضى 4.3 مليار دولاربنسبة نمو 15% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتى بلغت 3.8 مليار دولار.

وأوضح، أن المجلس يستهدف زيادة حجم صادرات الصناعات الغذائية بنحو 17.5% لتسجل نحو 6 مليارات دولار بنهاية 2024 مقابل 5.1 مليار دولار صادرات متوقعة لعام 2023.

قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تصاعد التوترات الملاحية بالبحر الأحمر خلق فرص إيجابية لبعض المصدرين لفتح أسواق تصديرية جديدة مع الدول الأوروبية أو البحث عن ممرات برية لدول أفريقيا والسودان والخليج.

أضاف لـ ((البورصة))، إن شركات الشحن أعلنت عن رفع تكلفتها إلى 70% إذ ارتفع ((الكونتينر)) من الصين إلى الدول المحيطة إلى 5 آلاف دولار ومن المتوقع أن تزيد تلك النسبة فى ظل تصاعد الأزمة.

وأوضح، أن ارتفاع أسعار الشحن يؤثر على صعود تكلفة المنتج النهائى وبالتالى سيضعف تنافسية المنتجات مع الشركات الأخرى نتيجة رفع الأسعار.

أشار، إلى أن المجلس يعمل على توجيه بعض شركات الصناعات الهندسية بزيادة حجم صادراتها للدول غير المتضررة من أزمة اضطرابات البحر الأحمر وتنظيم بعثات تجارية فى دول مختلفة بأوروبا.

ارتفعت صادرات مصر الهندسية خلال أول 11 شهر من العام الجارى بنسبة 10% لتسجل 3.876 مليار دولار مقابل 3.525 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2022، وفقًا للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية.

قال إيهاب فوزى السقا رئيس شركة هوبك للصناعات المطاطية، إن الشركة تتطلع لفتح أسواق تصديرية بديلة لدول آسيا لتعويض خروجها من بعض الأسواق التصديرية عقب ضبابية الأحداث بالبحر الأحمر.

وأوضح، أن الشركة تعاقدات على استيراد شحنات من الصين والهند قبل الأحداث ولم تصل حتى الآن بسبب توقف الخطوط الملاحية، ومن المتوقع أن تمرر الزيادات التى طرأت على سعر الشحن إلى المنتج النهائى.

تابع أن أسعار الشحن ارتفعت بأكثر من 100% خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى سيغذى السعر النهائى للمنتج بنفس النسبة.وتعتبر شركة هوبك من الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الكيمياوية والبوليمرات المتخصصة فى تصنيع المطاط.

وقال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن المجلس يبحث طرق خطوط ملاحية بديلة للبحر الأحمر حتى تحد من الارتفاعات التى ستطرأ فيما بعد على المنتجات النهائية.

أضاف لـ ((البورصة))، أن فتح أسواق تصديرية بديلة أمام الشركات خطوة جيدة فى حال استمرار الأزمة المرهونة بالبحر الأحمر خاصة أن الاتفاق على عقود تصديرية مع دول أخرى تستغرق عدة أشهر.

قالت أميرة صالح مدير شركة شمس للكيماويات، إن شركات الشحن رفعت أسعار التكلفة أكثر من 4 مرات بعد تغير مساراتها لخطوط بديلة، إذ تغيرت ممرات سير البضائع عبر ميناء دمياط بدلًا من الإسكندرية.

أضافت لـ ((البورصة))، أن أسعار نقل الحاويات ارتفعت لأكثر من 250% خلال شهر ونصف وهو ما يؤثر على صعود تكلفة المنتج النهائى والذى يبشر بنتيجة سلبية على معدلات النمو، خاصة أن الشهور الأولى من العام الجديد موسم الزراعة.

وأوضحت، أن الشركة تبحث حاليًا عن خطوط بديلة برية لخفض تكلفة الشحن إلى مستويات معقولة، وتتطلع ضمن خطتها الحالية إلى البحث عن مستلزمات التصنيع فى الدول المحلية المجاورة لإعادة التوازن مجددًا إلى تكلفة التصنيع.