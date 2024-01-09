((ازدهار)) تستحوذ على حصة بشركة أدوية قبل نهاية الشهر الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة ((ازدهار))، المتخصصة فى إدارة صناديق الاستثمار المباشر، إتمام صفقة استحواذ على حصة بشركة عاملة فى قطاع الأدوية بنهاية الشهر الجارى، بعد ما أنهت أمس صفقة استحواذ بحصة أغلبية تصل إلى 80% على شركة سيتا تكستايلز المالكة للعلامات التجارية ((دالى دريس))، و((بيرمودا))، حسب تصريحات عماد برسوم، الرئيس التنفيذى للشركة لـ((البورصة)).
ويتضمن استحواذ ((ازدهار)) ضخ زيادة رأسمال فى ((سيتا)) لدعم خطط التوسع للشركة، داخل مصر وخارجها، ومن خلال الشراكة مع ازدهار، وبالتعاون مع المستثمر بالشركة ((جيمناى القابضة))، وتمت عملية الاستحواذ من خلال صندوق ازدهار 2 للمشروعات المتوسطة، ويندرج هذا الاستثمار ضمن استراتيجية ازدهار للاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم التى تشهد نمواً تحويلياً، وتأتى الصفقة كأول الاستثمارات فى قطاع التجزئة بالملابس.
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وأشار إيهاب صالح، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ((سيتا))، وممثل ((جيمناى القابضة))، إلى أهمية انضمام ((ازدهار)) إلى رحلة ((سيتا))، وهى تشرع فى المرحلة التالية من النمو، وستوفر الشراكة الإستراتيجية دعماً وموارد المساعدة لمبادرة الشركة التوسعية وتعزيز مكانتها فى الصناعة.
وتضم قاعدة مستثمرى ((ازدهار)) مجموعة كبيرة من المؤسسات العالمية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومؤسسة تمويل التنمية فى المملكة المتحدة BII، وبنك التنمية الهولندى، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين من بنوك ومؤسسات استثمارية أخرى.
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