((ازدهار)) تستحوذ على حصة بشركة أدوية قبل نهاية الشهر الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة ((ازدهار))، المتخصصة فى إدارة صناديق الاستثمار المباشر، إتمام صفقة استحواذ على حصة بشركة عاملة فى قطاع الأدوية بنهاية الشهر الجارى، بعد ما أنهت أمس صفقة استحواذ بحصة أغلبية تصل إلى 80% على شركة سيتا تكستايلز المالكة للعلامات التجارية ((دالى دريس))، و((بيرمودا))، حسب تصريحات عماد برسوم، الرئيس التنفيذى للشركة لـ((البورصة)).

ويتضمن استحواذ ((ازدهار)) ضخ زيادة رأسمال فى ((سيتا)) لدعم خطط التوسع للشركة، داخل مصر وخارجها، ومن خلال الشراكة مع ازدهار، وبالتعاون مع المستثمر بالشركة ((جيمناى القابضة))، وتمت عملية الاستحواذ من خلال صندوق ازدهار 2 للمشروعات المتوسطة، ويندرج هذا الاستثمار ضمن استراتيجية ازدهار للاستثمار فى الشركات متوسطة الحجم التى تشهد نمواً تحويلياً، وتأتى الصفقة كأول الاستثمارات فى قطاع التجزئة بالملابس.

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وأشار إيهاب صالح، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ((سيتا))، وممثل ((جيمناى القابضة))، إلى أهمية انضمام ((ازدهار)) إلى رحلة ((سيتا))، وهى تشرع فى المرحلة التالية من النمو، وستوفر الشراكة الإستراتيجية دعماً وموارد المساعدة لمبادرة الشركة التوسعية وتعزيز مكانتها فى الصناعة.

وتضم قاعدة مستثمرى ((ازدهار)) مجموعة كبيرة من المؤسسات العالمية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى، ومؤسسة تمويل التنمية فى المملكة المتحدة BII، وبنك التنمية الهولندى، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق المشروعات المصرى الأمريكى، وشركة الاستثمار البلجيكية للبلدان النامية، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين المصريين من بنوك ومؤسسات استثمارية أخرى.