((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط الشركة الألمانية المتخصصة فى صناعة بطاريات السيارات لضخ 17 مليون دولار، لتصنيع بطاريات الموتوسيكلات والطاقة الشمسية لأول مرة بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة وفتح أسواق تصديرية جديدة.

قال عمرو نشأت، مدير التصدير بالشركة لـ((البورصة))، إن الشركة خصصت 6 آلاف متر مربع بمنطقة الصالحية الجديدة لإنشاء المصنع الجديد ومن المرتقب أن يصل حجم الإنتاج من بطاريات الموتوسيكلات إلى 150 ألف بطارية شهريًا، و100 ألف بطارية طاقة شمسية.

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أشار إلى أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية مع بداية العام الجارى إلى 300 ألف بطارية بدلا عن 150 ألفا شهريًا لزيادة الصادرات وتسعى إلى زيادة المعدل التكنولوجى لصناعة بطاريات السيارات لتحسين الجودة.

أشار إلى أن الشركة تتطلع إلى زيادة صادرات الشركة العام الحالى إلى 25 مليون دولار بزيادة 10 ملايين دولار عن العام الماضى، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة بأوروبا ودول أفريقيا، بالإضافة إلى الأسواق التى يتم التصدير بالخليج والدول العربيبة.

كانت شركة ((الألمانية للبطارات)) المتخصصة فى تصنيع بطاريات السيارات، إحدى الشركات التى تقدمت بشكاوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على واردات بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا للحفاظ على مبيعاتها فى السوق المحلى.