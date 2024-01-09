((الألمانية)) للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ 17 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط الشركة الألمانية المتخصصة فى صناعة بطاريات السيارات لضخ 17 مليون دولار، لتصنيع بطاريات الموتوسيكلات والطاقة الشمسية لأول مرة بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
قال عمرو نشأت، مدير التصدير بالشركة لـ((البورصة))، إن الشركة خصصت 6 آلاف متر مربع بمنطقة الصالحية الجديدة لإنشاء المصنع الجديد ومن المرتقب أن يصل حجم الإنتاج من بطاريات الموتوسيكلات إلى 150 ألف بطارية شهريًا، و100 ألف بطارية طاقة شمسية.
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أشار إلى أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية مع بداية العام الجارى إلى 300 ألف بطارية بدلا عن 150 ألفا شهريًا لزيادة الصادرات وتسعى إلى زيادة المعدل التكنولوجى لصناعة بطاريات السيارات لتحسين الجودة.
أشار إلى أن الشركة تتطلع إلى زيادة صادرات الشركة العام الحالى إلى 25 مليون دولار بزيادة 10 ملايين دولار عن العام الماضى، بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة بأوروبا ودول أفريقيا، بالإضافة إلى الأسواق التى يتم التصدير بالخليج والدول العربيبة.
كانت شركة ((الألمانية للبطارات)) المتخصصة فى تصنيع بطاريات السيارات، إحدى الشركات التى تقدمت بشكاوى إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم إغراق على واردات بطاريات السيارات ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا للحفاظ على مبيعاتها فى السوق المحلى.
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