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وزيرة الخزانة الأمريكية تستضيف اجتماعاً بين مصر وصندوق النقد الدولى

1/9/2024 2:27:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستضيف وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا بين مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفيا، والسلطات المصرية ممثلة فى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

يأتى الاجتماع وسط مفاوضات بين مصر وصندوق النقد حول استئناف مراجعات الاقتصاد المصرى ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

موضوعات متعلقة الرقمنة المتسارعة لآسيا تجعلها أكثر عرضة للمخاطر توترات البحر الأحمر تربك حسابات المصدرين البنك الدولى يُخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى العامين الماليين الحالى والمقبل

ويدرس الصندوق زيادة حجم القرض لمساعدة اقتصاد مصر على تخطى التحديات التى خلقتها الحرب فى فلسطين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن جانيت يلين وزيرة الخزانة تطلع لسماع خطط السلطات والصندوق لتذليل العقبات أمام الاقتصاد المصرى، ودعم النمو الاحتوائى الشامل.

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