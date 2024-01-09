وزيرة الخزانة الأمريكية تستضيف اجتماعاً بين مصر وصندوق النقد الدولى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستضيف وزارة الخزانة الأمريكية اجتماعا بين مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفيا، والسلطات المصرية ممثلة فى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
يأتى الاجتماع وسط مفاوضات بين مصر وصندوق النقد حول استئناف مراجعات الاقتصاد المصرى ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
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ويدرس الصندوق زيادة حجم القرض لمساعدة اقتصاد مصر على تخطى التحديات التى خلقتها الحرب فى فلسطين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن جانيت يلين وزيرة الخزانة تطلع لسماع خطط السلطات والصندوق لتذليل العقبات أمام الاقتصاد المصرى، ودعم النمو الاحتوائى الشامل.
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