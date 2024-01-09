((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف الشركة المتحدة لإنتاج العبوات والاستثمار العقارى، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية تحقيق مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه، بزيادة 130 مليون جنيه، عن مبيعات الشركة المحققة بنهاية العام الماضى.
قال مصطفى درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن معدل النمو السنوى المستهدف للمبيعات يبلغ 40%، على أن يتم ذلك عبر توسيع قاعدة العملاء البالغ عددهم 15 عميلا فى الوقت الحالى.
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أضاف درويش، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء على هامش مشاركة الشركة فى معرض مصر الدولى لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، إن الشركة متخصصة فى إنتاج الأجولة البلاستيكية بالأوزان المختلفة بداية من 50 كيلوجرام، التى تستخدم فى تعبئة الدقيق والسكر.
أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تم زيادتها خلال العام الماضى من 40 مليون جوال سنويًا إلى 60 مليون جوال، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة 4 معدات جديدة أحدها من الهند و3 آخرين من الصين خلال العام الجارى.
أوضح أن إجمالى الاستثمارات الموجهة لرفع الطاقة الإنتاجية تبلغ نحو 22.8 مليون جنيه للوصول بالإنتاج إلى 80 مليون جوال خلال العام الجارى.
أشار إلى دراسة الشركة للتوسع فى عدة مجالات مشيرًا إلى أن مساحة المصنع الحالية تصل إلى 25 ألف متر مربع، استغلت منها 18 ألف متر مربع فقط حتى الآن.
تابع أنه جارى دراسة ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه فى قطاعات مختلفة، تشمل خراطيم مياه الرى لتوفيرها لشركة السكر والصناعات التكاملية التى تستخدمها فى رى الصوب أو حقن زجاجات الزيوت للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 5 مصانع أو التوسع فى نشاط تعبئة السكر، على أن يتم اختيار المفاضلة بين تلك الأنشطة واختيار أحدها.
ويضم هيكل ملكية الشركة 49% لشركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية، و41% لشركة الدلتا للسكر و10% لشركة الدقهلية للسكر.
لفت إلى أنه يتم توفير الأجولة للعديد من الشركات مثل شركة السكر والصناعات التكاملية بنحو 30 مليون جوال سنويا وكمية تتراوح بين 7.5 و8 ملايين جوال سنويا لشركة الدلتا للسكر ونحو 7.5مليون جوال سنويًا لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و4.5 مليون جوال سنويا لشركة القناة للسكر و4.5 مليون جوال سنويا لشركة مطاحن مصر العليا و2.5 مليون جوال سنويا للشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة و2 مليون جوال لشركة مطاحن مصر الوسطى و3.6 مليون جوال سنويا لشركة النوبارية للسكر و4.5 مليون جوال لشركة الدقهلية للسكر و2.5 مليون جوال سنويًا لشركة الفيوم للسكر و1.5 مليون جوال سنويا لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة .
أشار إلى أن الشركة بدأت فى التصدير خلال العام الماضى، لدولة تنزانيا بقيمة 50 ألف دولار ومن المستهدف التوسع فى التصدير خلال العام الحالى إلى بعض الدول الأفريقية وبعض دول أوروبا.
أوضح أن العام الماضى شهد زيادة فى أسعار خامات التصنيع مثل البروبلين خاصة وأن الشركة تعتمد على 90% من الخامات المستوردة، لكن وجود مخزون لديها من الخامات أدى لتأجيل الزيادات مؤقتًا.
وعن نشاط الشركة العقارى أشار درويش إلى أن الشركة بدأت نشاطها العقارى منذ عام 2019، حيث أنها كانت أنشأت 10 عمارات للعاملين تشمل 230 شقة تم بيع 30 شقة فقط للعاملين بينما تم طرح باقى الشقق للبيع الحر.
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