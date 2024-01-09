((المتحدة لإنتاج العبوات)) تستهدف مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف الشركة المتحدة لإنتاج العبوات والاستثمار العقارى، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية تحقيق مبيعات بقيمة 450 مليون جنيه، بزيادة 130 مليون جنيه، عن مبيعات الشركة المحققة بنهاية العام الماضى.

قال مصطفى درويش، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن معدل النمو السنوى المستهدف للمبيعات يبلغ 40%، على أن يتم ذلك عبر توسيع قاعدة العملاء البالغ عددهم 15 عميلا فى الوقت الحالى.

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أضاف درويش، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء على هامش مشاركة الشركة فى معرض مصر الدولى لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، إن الشركة متخصصة فى إنتاج الأجولة البلاستيكية بالأوزان المختلفة بداية من 50 كيلوجرام، التى تستخدم فى تعبئة الدقيق والسكر.

أوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تم زيادتها خلال العام الماضى من 40 مليون جوال سنويًا إلى 60 مليون جوال، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة 4 معدات جديدة أحدها من الهند و3 آخرين من الصين خلال العام الجارى.

أوضح أن إجمالى الاستثمارات الموجهة لرفع الطاقة الإنتاجية تبلغ نحو 22.8 مليون جنيه للوصول بالإنتاج إلى 80 مليون جوال خلال العام الجارى.

أشار إلى دراسة الشركة للتوسع فى عدة مجالات مشيرًا إلى أن مساحة المصنع الحالية تصل إلى 25 ألف متر مربع، استغلت منها 18 ألف متر مربع فقط حتى الآن.

تابع أنه جارى دراسة ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه فى قطاعات مختلفة، تشمل خراطيم مياه الرى لتوفيرها لشركة السكر والصناعات التكاملية التى تستخدمها فى رى الصوب أو حقن زجاجات الزيوت للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 5 مصانع أو التوسع فى نشاط تعبئة السكر، على أن يتم اختيار المفاضلة بين تلك الأنشطة واختيار أحدها.

ويضم هيكل ملكية الشركة 49% لشركة السكر والصناعات التكاملية الحكومية، و41% لشركة الدلتا للسكر و10% لشركة الدقهلية للسكر.

لفت إلى أنه يتم توفير الأجولة للعديد من الشركات مثل شركة السكر والصناعات التكاملية بنحو 30 مليون جوال سنويا وكمية تتراوح بين 7.5 و8 ملايين جوال سنويا لشركة الدلتا للسكر ونحو 7.5مليون جوال سنويًا لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة و4.5 مليون جوال سنويا لشركة القناة للسكر و4.5 مليون جوال سنويا لشركة مطاحن مصر العليا و2.5 مليون جوال سنويا للشركة المتحدة للمطاحن والصناعات المكملة و2 مليون جوال لشركة مطاحن مصر الوسطى و3.6 مليون جوال سنويا لشركة النوبارية للسكر و4.5 مليون جوال لشركة الدقهلية للسكر و2.5 مليون جوال سنويًا لشركة الفيوم للسكر و1.5 مليون جوال سنويا لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة .

أشار إلى أن الشركة بدأت فى التصدير خلال العام الماضى، لدولة تنزانيا بقيمة 50 ألف دولار ومن المستهدف التوسع فى التصدير خلال العام الحالى إلى بعض الدول الأفريقية وبعض دول أوروبا.

أوضح أن العام الماضى شهد زيادة فى أسعار خامات التصنيع مثل البروبلين خاصة وأن الشركة تعتمد على 90% من الخامات المستوردة، لكن وجود مخزون لديها من الخامات أدى لتأجيل الزيادات مؤقتًا.

وعن نشاط الشركة العقارى أشار درويش إلى أن الشركة بدأت نشاطها العقارى منذ عام 2019، حيث أنها كانت أنشأت 10 عمارات للعاملين تشمل 230 شقة تم بيع 30 شقة فقط للعاملين بينما تم طرح باقى الشقق للبيع الحر.