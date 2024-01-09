250 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ حجم الخسائر التي تكبدها العالم من الكوارث الطبيعية والعواصف الشديدة نحو 250 مليار دولار، مع تغطية أقل من نصف هذا المبلغ فعلياً من قبل شركات التأمين، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة“ميونخ ري”.

تتجاوز هذه الفاتورة متوسط 10 سنوات، وتشمل تأثير الخسائر الكارثية الناجمة عن الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا.

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في الوقت نفسه، شهدت الولايات المتحدة موسم أعاصير أقل حدة مما شهدته عام 2022، إذ تكبدت العديد من الخسائر المؤمن عليها بدلاً من تلك الناجمة عن العواصف الرعدية الإقليمية، حسبما ذكرت“ميونخ ري”.

يُشير إرنست راوخ، كبير علماء المناخ والجيولوجيا في الشركة، إلى أن مؤسسات التأمين تضطر الآن إلى إعادة التفكير في كيفية تصنيف العواصف.

وقال في مقابلة:“اعتدنا أن نشير إلى العواصف الرعدية الإقليمية على أنها مخاطر ثانوية لأنها تتسبب فقط بأضرار صغيرة أو متوسطة الحجم، لكن مع زيادة عدد العواصف الرعدية، علينا إعادة التفكير في تصنيف جديد”.

ارتفاع حرارة كوكب الأرض



كان العام الماضي الأكثر سخونةً على الإطلاق، وشوه أنماط الطقس وعرض ملايين الأشخاص لدرجات حرارة خطيرة.

تؤثر تداعيات تغير المناخ بشكل كبير على كيفية تعامل شركات التأمين مع المطالبات، إذ حذر بنك التسويات الدولية مؤخراً من أن الحكومات تُترك بشكل متزايد لدفع الفاتورة.

وبشكل عام، تراجعت الخسائر العالمية المؤمن عليها لتصل إلى 95 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لتقديرات“ميونخ ري”.

ويتوقع العلماء بالفعل أن يكون عام 2024 أكثر حراً من العام الماضي، ما يزيد من احتمال حدوث مزيد من الظواهر المتطرفة.

وقال راوخ:“يتبخر مزيد من الماء مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث توفر الرطوبة الإضافية في الغلاف الجوي الطاقة للعواصف الشديدة”.

خسائر جسيمة بسبب الكوارث المناخية

خلال عام 2023، بلغت الخسائر المؤمن عليها من العواصف الرعدية الشديدة- التي تتميز بأمطار غزيرة مفاجئة، وسرعة الرياح العالية، فضلاً عن البرد والفيضانات المفاجئة- 50 مليار دولار في الولايات المتحدة و8 مليارات دولار في أوروبا، مسجلةً بذلك أرقاماً قياسية، وفقاً لـ”ميونخ ري”.

أما في أوروبا، فأدت الحجارة المتجمدة التي يصل حجمها إلى 19 سم (7.5 بوصة) إلى خسائر بمليارات الدولارات في شمال إيطاليا وعدد من المناطق الأخرى خلال شهري يوليو أغسطس، وفي الولايات المتحدة، كانت بعض أكبر الخسائر المرتبطة بالعاصفة في الغرب الأوسط في مارس وتكساس في يونيو.

وأشارت“ميونخ ري” إلى أن الأضرار الناجمة عن الأعاصير كانت محدودة العام الماضي، إذ ضرب إعصار“إيداليا” بعض مناطق فلوريدا ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

في الوقت نفسه، بلغ حجم الخسائر التي تسببت بها الزلازل المدمرة في جنوب شرق تركيا وسوريا في فبراير 50 مليار دولار العام الماضي، ومن بين هذه الخسائر، تم التأمين على 5.5 مليار دولار فقط، وفقاً لبيانات الشركة.