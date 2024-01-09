روبرت هورن يكتب: تحقيق المزيد من النمو بتكلفة أقل

MENAFN - Al-Borsa News) يترك الذكاء الاصطناعى بصماته على سلاسل الإنتاج الغذائى والزراعى. فقد أصبحت هذه التكنولوجيا الرائدة مستخدمة بالفعل فى استحداث أصناف جديدة من الأرز المقاوم لتغير المناخ، وتوفير بيانات عن التربة، وتوجيه الطائرات المسيَّرة التى تقوم بالرش الدقيق للأسمدة والمبيدات، وفرز المحاصيل وفحصها وتصنيفها.

يقول تشانينج أرندت، من المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهى شراكة بحثية عالمية، إن ((الزراعة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعى توفر إمكانات هائلة لتعزيز الأمن الغذائى والحد من الجوع أو حتى القضاء عليه فى العديد من مناطق العالم)).

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ويتفق صناع السياسات فى تايلند مع هذا الرأى. ففى عام 2014، كشفوا النقاب عن استراتيجية تايلند 4.0، وهى استراتيجية وطنية للتنمية المتقدمة مدتها 20 عاماً. ومن بين قطاعاتها ذات الأولوية الغذاء والزراعة والمجالات الرقمية. ويتم دمج هذه القطاعات معاً فى برنامجين تديرهما الحكومة، هما ((سمارت فارمر)) و((يانج سمارت فارمر)) اللذان يشجعان المزارعين على اعتماد الزراعة الدقيقة من خلال الاتصال بالتكنولوجيات الجديدة. وتشمل هذه التكنولوجيات الطائرات المسيَّرة بالذكاء الاصطناعى وبرامج الرش الذكية والموجهة لزيادة المحاصيل مع حماية البيئة والمنظومة البيئية.

ولطالما كان الغذاء والزراعة مصدرى قوة لتايلند. فالمملكة التى تقع فى جنوب شرق آسيا ويبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة تحتل المركز الخامس عشر بين أكبر بلدان العالم المصدِّرة للغذاء والمصدِّر الصافى الوحيد للغذاء فى آسيا.

ومن خلال الشحنات التى من المتوقع أن تصل قيمتها هذا العام إلى 44.3 مليار دولار، تقوم تايلند بدور بالغ الأهمية فى الأمن الغذائى الإقليمى والعالمى وحملة القضاء على الجوع.

ولكن رغم المكاسب المبهرة التى حققتها تلك الحملة خلال العقد الماضى، فقد عانت فى الآونة الأخيرة من انتكاسات. وقد أدت الجائحة والحرب فى أوكرانيا والاضطرابات المترتبة عليهما إلى إصابة ما يُقدر بنحو 735 مليون نسمة (9،2% من سكان العالم) بنقص التغذية فى 2022 وفقاً لتقرير حالة الأمن الغذائى والتغذية فى العالم، الذى نشرته الأمم المتحدة.

وحتى تايلند الغنية بالأغذية شهدت ارتفاعاً فى معدل الجوع لأول مرة منذ عقد كامل.

واستجابة لذلك، يستكشف صناع السياسات فى العديد من المناطق كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية أن تجعل الزراعة أكثر إنتاجية والسلاسل الغذائية أكثر كفاءة لتحويل مسار سوء التغذية وندرة الغذاء.

وتُعَد تايلند مجرد مثال يوضح كيفية استخدام البلدان للذكاء الاصطناعى فى مكافحة تزايد الجوع وانعدام الأمن الغذائى والفقر، ما يؤثر سلباً على الاقتصادات. ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى المزيد من المساعدات العامة، كما أنهم أقل إنتاجية، ما قد يؤثر على نصيب الفرد من الدخل، وعلى النمو، وأحياناً على الاستقرار السياسى.

وفى الوقت نفسه، يهاجر المزارعون الأصغر سنا بحثاً عن وظائف أفضل أجرا فى المدن، ما يقلل من العمالة اللازمة لإنتاج كميات متزايدة من الغذاء لعدد متزايد من سكان العالم. وقد تنذر هذه الاتجاهات مجتمعة بوقوع أزمة، لكن المحللين وصناع السياسات يرون أملاً فى التقنيات الجديدة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى، لمساعدة عدد أقل من المزارعين على إنتاج المزيد من الغذاء.

يقول كريثباكا بونفوينج، المدير التنفيذى للوكالة الوطنية للابتكار (NIA) إن رعاية المنظومة الرقمية أمر أساسى فى تلك الجهود. ففى شهر أكتوبر، أطلقت تايلند النظام التايلندى لرصد الأرض (THEOS-2)، وهو أول قمر صناعى لرصد الأرض يشترك فى تصميمه مهندسون تايلنديون وبريطانيون، والذى سيجمع البيانات اللازمة للزراعة الذكية.

وتمتلك الوكالة الوطنية للابتكار برامج الحاضنات والمُعَجِّلات التى تساعد فى تحديد مصادر استثمارات القطاع الخاص للشركات البادئة فى مجال التكنولوجيا الزراعية لتوصيل البيانات إلى الحقول.

وتقوم وكالة تعزيز الاقتصاد الرقمى، وهى ذراع تكنولوجية أخرى للحكومة، بإدارة برنامج ((مسيَّرة واحدة ومجتمع واحد))، الذى يضم مزارعين فى 500 مجتمع محلى يتقاسمون خدمات الطائرات المسيَّرة لإدارة حقولهم.

ويقول بريسان راكواتين، نائب الرئيس التنفيذى لوكالة تعزيز الاقتصاد الرقمى، التى تساعد على تحقيق التوافق بين شركات التكنولوجيا والأسواق، إلى جانب تمويل الشركات البادئة ((حتى المزارعون يريدون التكنولوجيا، ولكن هذه التكنولوجيا يجب أن تكون بسيطة بالقدر الذى يمكِّنهم من استخدامها)).

وبالفعل تساعد إحدى هذه الشركات البادئة، وهى شركة ((ريكولت Ricult))، المزارعين فى باكستان وتايلند وفيتنام.

تأسست الشركة فى عام 2015 وهى شركة ذات نشاط مزدوج يجمع بين التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية. ويعمل تطبيقها القائم على الذكاء الاصطناعى، والذى تم تحميله أكثر من 800 ألف مرة فى تايلند، على توفير معلومات وأدوات تساعد أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة على اختيار أصناف المحاصيل المناسبة والأساليب الدقيقة لزيادة الإنتاجية والربحية.

كذلك تقوم البوابة الإلكترونية لهذه الشركة بمساعدة المزارعين فى حل مشكلة دائمة وملحة تتمثل فى الحصول على التمويل.

وفى الوقت نفسه، دخلت مجموعة ((متر فول جروب Mitr Phol Group))، وهى أكبر منتج للسكر فى آسيا، فى شراكة مع شركة آى بى إم لتوفير حلول البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعى للمزارعين، وتقوم شركة ((تشيا تاى Chia Tai))، وهى واحدة من أكبر شركات الأغذية الزراعية فى تايلند، باستخدام مسيَّرات ذاتية القيادة تصنعها شركة أكس أيه جى الصينية.

سياسات أكثر ذكاءً

غير أن الزراعة الذكية لا تزال نادرة نسبياً. يقول أوكريت أوناهاليكاكا، أحد مؤسسى شركة ((ريكولت))، إن الوكالات الحكومية التى تحاول إدارة التفاصيل فى ظل العمل ضمن فرق معزولة تعوق التطبيق.

ويقول أيضاً إنها مشكلة فى جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: ((ينبغى للحكومات صنع السياسات وتيسير تمويل الشركات الناشئة والمبتكرين والمزارعين. فالسماح للسوق بالعمل يعكس كفاءة أكبر بكثير)).

ولا يحدث هذا دائماً. فهناك تقرير صادر عن المعهد الدولى لبحوث سياسات الأغذية بعنوان ((تمكين النظم الغذائية فى إفريقيا من أجل المستقبل)) يشير إلى أن العديد من الحكومات فى إفريقيا، وهى قارة أخرى تعانى الجوع وانعدام الأمن الغذائى، أقرت لوائح مقيِّدة لاستخدام الطائرات المسيَّرة، بحيث يكون من الصعب الحصول على ترخيص لإحداها.

مع ذلك، فإن بلدانا مثل كينيا ورواندا وتنزانيا وغيرها تُخصص الموارد اللازمة لبناء منظومة ومعرفة رقمية للمزارعين حتى يتمكنوا من الوصول عبر شبكة الإنترنت إلى خدمات الإرشاد، وتوقعات الطقس، ومعلومات عن السوق، والتمويل. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات مثل الربط الشبكى والمعرفة الرقمية.

ووفقاً للمعهد الدولى لبحوث سياسات الأغذية ((رغم أن الثورة الرقمية تحمل وعودا هائلة للنظم الغذائية الإفريقية، فإن التصدى لهذه التحديات ضرورى لنجاحها)).

ورغم كل هذه الوعود، يحذر بعض الباحثين من المخاطر. فإذا كانت البيانات سيئة، ستكون نتائج الذكاء الاصطناعى سيئة. ومن الممكن برمجة الذكاء الاصطناعى لزيادة المحاصيل وتجاهل تأثيراته السلبية على البيئة.

يقول أوناهاليكاكا: ((من الممكن ضبط الذكاء الاصطناعى ليتناسب مع أهدافك، غير أن هذا ليس بالوضع المثالى)). وأضاف أنه لم ير مزارعين يسيئون استخدام الذكاء الاصطناعى حتى الآن. وهو واحد من بين كثيرين يرون أن المنافع تفوق المخاطر وأن النتائج من المرجح أن تكون إيجابية. ويرجع ذلك إلى الدافع الذى يعتقد أنه يحركه هو وآخرين فى مجال التكنولوجيا الزراعية: ((نريد أن نجعل العالم مكانًا أفضل)).

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