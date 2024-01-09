الرقمنة المتسارعة لآسيا تجعلها أكثر عرضة للمخاطر

MENAFN - Al-Borsa News) في نوفمبر، أدى هجوم إلكتروني استهدف الذراع الاسترالية لمزود الخدمات اللوجستية الإماراتي“موانئ دبي العالمية”، إلى إغلاق نظام المعلومات بالكامل للوحدة 3 أيام.

لم تؤثر الهجمة فقط على العمليات في أكبر مشغلي الموانئ بأستراليا، والذي يدير 40% تقريباً من أنشطة الاستيراد والتصدير في البلاد، بل إنه تسبب أيضًا في اضطراب كبير في اقتصاد الدولة.

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يظهر الحادث كتوضيح صارخ لخطورة تهديدات الأمن السيبراني ضد البنية التحتية الحيوية والتأثير واسع النطاق الذي قد تحدثه.

حان الوقت لإعادة توجيه الحوار حول الأمن السيبراني ليعكس هذا التهديد المتزايد والأساسي.

تاريخيًا، أُضعف الخطاب حول الأمن السيبراني من خلال التركيز على ضمان السرية والخصوصية، بافتراض أن بعض المعلومات يجب أن ينظر إليها فقط من قبل أولئك الذين لديهم إذن.

وبشكل أكثر وضوحا، فإن هذا التركيز مهم وينبغي أن يستمر، لكن يجب أن يُنظر إليه باعتباره مجرد جانب واحد من الصورة الأكبر حجمًا.

عندما تتسع الرؤية لتشمل جميع اعتبارات الأمن السيبراني، بما فيها سلامة وتوافر أنظمتنا الرقمية، خصوصا في سياق التقنيات التي تدعم البنية التحتية الحيوية، يصبح من الواضح أن هجومًا إلكترونيًا واحدًا قد يؤثر على حياتنا كلها.

كانت الجائحة اختبارًا حقيقيًا لقدرتنا على تقديم الخدمات الأساسية، فقد أصبحت الأسئلة التي كانت ذات يوم أمرًا مفروغًا منه هي النقطة المحورية لإدارة حياتنا اليومية، مثل: هل سأتمكن من دخول المستشفى؟ هل سيتمكن طفلي من الذهاب إلى المدرسة؟ هل سأتمكن من استخدام وسائل النقل العام؟

في ظل تطوير آسيا في 2020 وحده، دفعت الاضطرابات في الخدمات العامة ما يصل إلى 80 مليون شخص إلى الفقر المدقع، بالتالي كان الوباء بمثابة دعوة للاستيقاظ بخصوص الضرورة لبناء بنية تحتية مدنية مرنة حقًا.

وجرت الاستجابة بشكل جزئي من خلال التحول إلى بنية تحتية رقمية قوية مكنت من تقديم الخدمات الأساسية ذات البعد الاجتماعي، لكن هذه الجهود ربما جعلت الوصول إلى الخدمات الأساسية أكثر عرضة للاضطراب، حسب ما نقلته مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

أدى ارتفاع الاعتمادية الرقمية إلى زيادة الرقعة المعرضة للهجوم، إذ أصبحت مزيد من الضروريات أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية أكثر من ذي قبل، وتلامس الرقمنة المتزايدة الآن حتى احتياجاتنا البشرية الأساسية، مثل توصيل المياه النظيفة والكهرباء القابلة للاعتماد عليها.

قدرات الدفاع الوطني ليست محصنة أيضًا، إذ تتطلع مزيد من الحكومات إلى رقمنة جيوشها، بدءاً من الأنظمة العسكرية إلى اللوجستيات الغذائية.

الخطر ليس نظريًا فحسب، فوفقًا لشركة“بلاك بيري” للأمن السيبراني، زادت الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الحكومات بنسبة 40% بين شهري مارس إلى مايو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وكانت أمريكا الشمالية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مجالات مستهدفة بوجه خاص.

لاحظت“جوجل” مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في نوع فعال بشكل خاص من الهجمات يسمى“ثغرة يوم الصفر”، والتي تعتمد على استغلال نقاط الضعف التقنية غير المعروفة سابقًا.

وأحصت“جوجل” عددًا أكبر من هذه الهجمات الفنية في 2023 أكثر من كافة الهجمات باستثناء عام واحد منذ أن بدأت في تتبعها في 2015.

يستغل المخربون العيوب التكنولوجية التي تقود عمليات الرقمنة، لكن هناك خبر سار وهو وجود الأدوات اللازمة للتخفيف من هذا الخطر الذي يلوح في الأفق.

الحل لمشكلة الضعف السيبراني المتزايد ليس تقليل وتيرة الرقمنة في آسيا، بل هو الرقمنة بشكل آمن.

تتابع شركات الأمن السيبراني حول العالم بانتظام نجاح الجهات الفاعلة الخبيثة ومجرمي الإنترنت وصولاً إلى الاستخدام المستمر للتكنولوجيا القديمة والمنتجات المعرضة للخطر.

يجب أن ننتقل إلى استراتيجية بناء وشراء منتجات التكنولوجيا الآمنة افتراضيًا، تلك التي يفترض تصنيعها أن وظيفتها الآمنة هي ميزة أساسية، وليست“ميزة فرعية”.

يذكر أن بناء الأمن في الأنظمة منذ البداية بدلاً من تشغيله في النهاية هو الأكثر فعالية.

كان يوم أمس هو الوقت المناسب لواضعي السياسات وشركائهم لتقدير ضخامة التأثير الذي يمكن أن يحدثه الهجوم الإلكتروني على البنية التحتية الحيوية لبلد ما، سواء كان ذلك الاضطراب غير المسبوق في الحياة اليومية للمواطنين أو إضعاف الأمن القومي لبلد ما.

للحكومات دور واضح تؤديه في التقليل إلى أدنى حد من هذه المخاطر، سواء من خلال تحفيز شراء منتجات آمنة حسب التصميم أو من خلال الاستثمار في الجيل القادم من دفاعات الأمن السيبراني.

الرافعات كثيرة، ولا شك أن ملاءمتها ستختلف وستتم مناقشتها بدقة، لكن الهدف النهائي يجب أن يكون هو نفسه.

لن تتمكن المجتمعات من تحقيق الطيف الكامل من الفوائد من الرقمنة إلا من خلال تبني موقف استباقي تجاه البنية التحتية الحيوية للأمن السيبراني.