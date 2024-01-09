روسيا تُقلص إنتاجها النفطي في ديسمبر بأكبر وتيرة خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قلصت روسيا إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر بأكبر قدر منذ أن بدأت تخفيضاتها في أوائل عام 2023، ومع ذلك لا تزال الإمدادات أكثر من الأهداف المعلنة، بحسب تقرير.
ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على بيانات وزارة الطاقة، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام اليومي 1.306 مليون طن الشهر الماضي، ويعادل ذلك 9.57 مليون برميل يوميًا، استنادًا إلى نسبة التحويل النموذجية البالغة 7.33 برميل لكل طن.
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وهذا يعني أن إنتاج روسيا من النفط الخام في ديسمبر كان أقل بنحو 60 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق ونحو 375 ألف برميل يوميًا أقل من شهر فبراير، والذي يعتبر خط الأساس لتخفيضات الإنتاج، ومقارنة بتعهد روسيا بخفض إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.
ومن المقرر أن تخفض روسيا صادراتها اليومية من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل، والمنتجات المكررة بمقدار 200 ألف برميل، خلال الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، ضمن جهد مشترك بين دول“أوبك+” لمنع حدوث فائض في الإمدادات.
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