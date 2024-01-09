روسيا تُقلص إنتاجها النفطي في ديسمبر بأكبر وتيرة خلال عام

MENAFN - Al-Borsa News) قلصت روسيا إنتاجها من النفط الخام في ديسمبر بأكبر قدر منذ أن بدأت تخفيضاتها في أوائل عام 2023، ومع ذلك لا تزال الإمدادات أكثر من الأهداف المعلنة، بحسب تقرير.

ووفقًا لما نقلته“بلومبرج” عن مصادر مطلعة على بيانات وزارة الطاقة، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام اليومي 1.306 مليون طن الشهر الماضي، ويعادل ذلك 9.57 مليون برميل يوميًا، استنادًا إلى نسبة التحويل النموذجية البالغة 7.33 برميل لكل طن.

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وهذا يعني أن إنتاج روسيا من النفط الخام في ديسمبر كان أقل بنحو 60 ألف برميل يوميًا عن الشهر السابق ونحو 375 ألف برميل يوميًا أقل من شهر فبراير، والذي يعتبر خط الأساس لتخفيضات الإنتاج، ومقارنة بتعهد روسيا بخفض إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

ومن المقرر أن تخفض روسيا صادراتها اليومية من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل، والمنتجات المكررة بمقدار 200 ألف برميل، خلال الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام، ضمن جهد مشترك بين دول“أوبك+” لمنع حدوث فائض في الإمدادات.