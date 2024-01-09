مجلس الوزراء السعودي يجدد رفضه القاطع للتصريحات حول تهجير سكان غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الرياض/PNN/أكد مجلس الوزراء السعودي رفضه لكافة التصريحات حول تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم في قطاع غزة.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة لمجلس الوزراء السعودي، إن المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.

وأكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.



