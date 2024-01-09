مجلس الوزراء السعودي يجدد رفضه القاطع للتصريحات حول تهجير سكان غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الرياض/PNN/أكد مجلس الوزراء السعودي رفضه لكافة التصريحات حول تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم وبيوتهم في قطاع غزة.
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب جلسة لمجلس الوزراء السعودي، إن المجلس تابع المستجدات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وأكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.
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