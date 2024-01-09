مستوطنون يضعون كرفانا في مسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/وضع مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، بيتا متنقلا "كرفانا" في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر محلية، أن عددا من المستعمرين نصبوا كرفانا في أراضي المواطنين بالمنطقة التي تعود ملكيتها لعائلات: حمامدة، وجبارين، وربعي، وغيرها، وذلك ضمن سياستهم المتواصلة للسيطرة على المزيد من الأراضي القريبة من مستعمرة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين.
ويواصل المستعمرون عمليات ملاحقة المزارعين ورعاة الاغنام، للاستيلاء على مزيد من الأراضي، في منطقة الركيز وإجبار أصحابها على ترك أراضيهم عنوة.
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