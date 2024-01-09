مستوطنون يضعون كرفانا في مسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/وضع مستعمرون، مساء اليوم الثلاثاء، بيتا متنقلا "كرفانا" في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، أن عددا من المستعمرين نصبوا كرفانا في أراضي المواطنين بالمنطقة التي تعود ملكيتها لعائلات: حمامدة، وجبارين، وربعي، وغيرها، وذلك ضمن سياستهم المتواصلة للسيطرة على المزيد من الأراضي القريبة من مستعمرة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين.

ويواصل المستعمرون عمليات ملاحقة المزارعين ورعاة الاغنام، للاستيلاء على مزيد من الأراضي، في منطقة الركيز وإجبار أصحابها على ترك أراضيهم عنوة.



