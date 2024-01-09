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قوات الاحتلال تقتحم يطا

1/9/2024 2:24:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة أحياء في بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، وتمركزت في أحياء: المزرعة، والكراج، والمنطار، ومنطقة اعزيز، ونصبت فيها حواجز عسكرية، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية.


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