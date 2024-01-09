قوات الاحتلال تقتحم يطا
التاريخ
1/9/2024 2:24:36 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة أحياء في بلدة يطا جنوب الخليل.
وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، وتمركزت في أحياء: المزرعة، والكراج، والمنطار، ومنطقة اعزيز، ونصبت فيها حواجز عسكرية، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية.
MENAFN09012024000205011050ID1107701530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.