محلل إسرائيلي: حكومة نتنياهو تعلن بالإنجليزية ما تخشى قوله بالعبرية

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب / PNN / اعتبر المحلل العسكري عاموس هارئيل أن إسرائيل تتفادى الإعلان باللغة العبرية عن انتقالها إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بسبب المشاكل السياسية التي تواجهها الحكومة، وتتحدث عن ذلك باللغة الإنجليزية.

وكتب المحلل الإسرائيلي البارز، بمقال تحليلي في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء: "ما تم التلميح إليه بحذر في اللغة العبرية بالنسبة للإسرائيليين، قد قيل الآن علنًا باللغة الإنجليزية في وسائل الإعلام الأجنبية".

وتابع: "ففي مقابلات مع صحف أمريكية الاثنين، قال وزير الدفاع (يوآف غالانت) والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (دانييل هاغاري) إن المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة بدأت".

وأضاف: "تعكس تصريحاتهم الوضع الواضح على الأرض في الأسابيع الأخيرة، تقليص حجم القوات في شمال غزة وتقليص العمليات الهجومية للجيش هناك، وإطلاق سراح جنود الاحتياط ليعودوا إلى منازلهم".

"وينصب تركيز الجيش الآن على مخيمات اللاجئين وسط غزة وفي منطقة خان يونس بالجزء الجنوبي من القطاع"، وفق المقال.

وتابع هارئيل: "ولم يتم الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة التالية من القتال في غزة صراحة في إسرائيل بسبب المشاكل السياسية التي تواجهها الحكومة".

وأردف هارئيل: "لقد انغلقت (الحكومة الإسرائيلية) على نفسها عند بداية الحرب بوضع توقعات غير واقعية: تدمير حكم حماس، والعودة المبكرة لسكان جنوب إسرائيل إلى ديارهم، وتوفير الظروف الملائمة لعودة كافة الرهائن".

وقال: "بعد مرور ثلاثة أشهر، لا تزال هذه الأهداف بعيدة عن التحقيق".

وإزاء الإعلانات الإسرائيلية عن قتل أعداد كبيرة من نشطاء "حماس"، أشار هارئيل إلى أن "أياً من هذا لم يجعل إسرائيل قريبة من نقطة النصر، وهذا يجعل من الصعب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسويق النجاحات للجمهور".

وقال: "كعادته (نتنياهو)، يحاول التعويض عن ذلك من خلال كلام فارغ، ويفضل أن يكون ذلك مدعوماً بالتقاط صورة تذكارية مع الجنود".

ولفت هارئيل إلى صدور "الإعلانات باللغة الإنجليزية يوم الاثنين قبل وقت قصير من وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الخامسة منذ بدء الحرب".

ومساء الاثنين أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي في تصريحات صحفية بدء "مرحلة جديدة" من الحرب بقطاع غزة، "أقل كثافة في القتال، تشمل قوات برية وهجمات جوية أقل".

وأشار هاغاري إلى أن الجيش "سيركز الآن على معاقل حماس جنوب ووسط القطاع، وخاصة حول مدن خان يونس ودير البلح".

وقال هارئيل في مقاله: "بالنسبة للأمريكيين، الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة التالية من الحرب مهم، حتى لو تم ذلك من الخارج وبفتور".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ بلينكن، اجتماعا ثنائيا مع نتنياهو بمدينة تل أبيب التي وصلها الاثنين في إطار زيارة تستمر حتى الأربعاء، واجتمع صباح اليوم، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ.

وزيارة الوزير الأمريكي لتل أبيب هي المحطة الخامسة من جولته في المنطقة التي بدأها من تركيا الجمعة، وزار خلالها اليونان والأردن وقطر الإمارات، وتقوده غدا إلى الضفة الغربية ومن ثم مصر.