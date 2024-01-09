جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة.. انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أعلنت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، عن انفجار "شاحنة محملة بالمتفجرات ظهر أمس، خلال نشاط لجنود الهندسة في مخيم البريجوسط قطاع غزة".

وأوضحت أن المتفجرات كانت مخصصة لتدمير طريق تحت الأرض، عثر بداخله الجنود الإسرائيليون على مصنع ضخم لإنتاج المتفجراتوالصواريخ البعيدة المدى.

وقالت إنّ الانفجار أسفر عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطين، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من بينهم المطرب الشهير"عيدان عميدي".

وفي اليوم التالي، أعلن جيش الإحتلال "الإسرائيلي" أنّه "يحقق في مقتل 6 من جنوده، الذين قضوا في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات،وسط قطاع غزة".

لتعاود القناة مقلها قائلةً: "يحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث، ولا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنةوالنفق الذي أرادوا تدميره ناجمًا عن سوء التحكم في المواد الناسفة، أو لأن المتفجرات التي تم وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عنالسيطرة بواسطة شرارة أو شحنة كانت في المكان".

وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 3 من عناصره في معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 9 قتلى.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 519 قتيلاً، بينهم 185 قتلوا في المعاركالبرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.



