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استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله

1/9/2024 2:24:31 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ استشهد شاب، عصر اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله.

وقالت وزارة الصحة إن الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله.

واختطف جنود الاحتلال جثمان الشهيد وأنزله من مركبة الإسعاف التي كانت تستعد لنقله لمشافي رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب قرب حاجز عين سينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجز عين سينيا ومنعت المواطنين من المرور عبره، إذ يعتبر واحدا من المنافذ القليلة التي بات المواطنون يقصدونها للخروج أو الدخول إلى مدينة رام الله.

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