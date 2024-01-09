استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ استشهد شاب، عصر اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق الرصاص الحي عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله.
وقالت وزارة الصحة إن الشاب عميد إبراهيم سميح جيوسي (31 عاما) استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز عين سينيا شمال رام الله.
واختطف جنود الاحتلال جثمان الشهيد وأنزله من مركبة الإسعاف التي كانت تستعد لنقله لمشافي رام الله.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب قرب حاجز عين سينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجز عين سينيا ومنعت المواطنين من المرور عبره، إذ يعتبر واحدا من المنافذ القليلة التي بات المواطنون يقصدونها للخروج أو الدخول إلى مدينة رام الله.
MENAFN09012024000205011050ID1107701527
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.