ديسمبر 2023: نمو في صادرات الدجاج إلى الإمارات والسعودية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – حققت صادرات لحوم الدجاج إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمواً في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2022. ووفقاً للمعلومات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، فقد نمت الصادرات إلى الإمارات العربية، وهي ثالث أكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية بنسبة 27% ووصلت إلى 44.3 ألف طن. أما السعودية، وهي رابع أكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية، فقد استوردت 39.5 ألف طن، بتوسع بلغ 56.3% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2022. أما أكبر سوق وهي اليابان فقد استوردت 55.9 ألف طن (زيادة بنسبة 53.9%) ، والصين الوجهة الرئيسية الثانية لصادرات الدجاج فقد استوردت 50.3 ألف طن بنسبة زيادة 8.5% (الصورة أعلاه لتحميل لحوم الدجاج في البرادات).
وتظهر البيانات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، أن صادرات لحوم الدجاج في العام 2023 قد حققت نمواً بنسبة 6.6% بالمقارنة مع العام 2022، حيث بلغت إجمالي 5.14 مليون طن، محققة زيادة في الايرادات بنسبة 0.4% وبإجمالي 9.8 مليار دولار.
وكان الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني قد رصد نمواً في حجم وقيم الصادرات، وأكد في بيان له يوم الاثنين جاء فيه:“إن الآداء الجيد لهذا العام تم تتوج بنتيجة شهر كانون الاول/ديسمبر، وهو الشهر الذي شهد ثاني أكبر حجم من الشحنات بعد شهر آذار/مارس من العام الماضي. حيث تم في هذا الشهر تصدير 467.2 ألف طن من لحوم الدجاج إلى الخارج، وهو حجم أكبر بنسبة 20.9% بالمقارنة مع شهر كانون الاول/ديسمبر من العام 2022، حيث تم تصدير 512.6 ألف طن في آذار/مارس. وبلغت واردات الصادرات في كانون الاول/ديسمبر 818.9 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 4.3% بالمقارنة مع شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2022′′.
وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ريكاردو سانتين في بيان الاتحاد قائلاً:“على الرغم من تحديات هذا العام، بما فيها سيناريو التنوعات المرتبطة بالأسواق وتكاليف الانتاج، فإن النتيجة إيجابية جداً وتؤكد توقعات الاتحاد لذلك العام، وفي نفس الوقت تشير إلى اتجاه الصادرات الذي يجب علينا مراقبته على مدى العام 2024. للمرة الأولى! قد تجاوزنا حدود الـ 5 ملايين طن من الصادرات”.
©Rodrigo Fonseca/AFP
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