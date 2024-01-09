ديسمبر 2023: نمو في صادرات الدجاج إلى الإمارات والسعودية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – حققت صادرات لحوم الدجاج إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة نمواً في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 بالمقارنة مع نفس الشهر من العام 2022. ووفقاً للمعلومات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، فقد نمت الصادرات إلى الإمارات العربية، وهي ثالث أكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية بنسبة 27% ووصلت إلى 44.3 ألف طن. أما السعودية، وهي رابع أكبر مستورد للحوم الدجاج البرازيلية، فقد استوردت 39.5 ألف طن، بتوسع بلغ 56.3% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2022. أما أكبر سوق وهي اليابان فقد استوردت 55.9 ألف طن (زيادة بنسبة 53.9%) ، والصين الوجهة الرئيسية الثانية لصادرات الدجاج فقد استوردت 50.3 ألف طن بنسبة زيادة 8.5% (الصورة أعلاه لتحميل لحوم الدجاج في البرادات).

وتظهر البيانات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، أن صادرات لحوم الدجاج في العام 2023 قد حققت نمواً بنسبة 6.6% بالمقارنة مع العام 2022، حيث بلغت إجمالي 5.14 مليون طن، محققة زيادة في الايرادات بنسبة 0.4% وبإجمالي 9.8 مليار دولار.

وكان الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني قد رصد نمواً في حجم وقيم الصادرات، وأكد في بيان له يوم الاثنين جاء فيه:“إن الآداء الجيد لهذا العام تم تتوج بنتيجة شهر كانون الاول/ديسمبر، وهو الشهر الذي شهد ثاني أكبر حجم من الشحنات بعد شهر آذار/مارس من العام الماضي. حيث تم في هذا الشهر تصدير 467.2 ألف طن من لحوم الدجاج إلى الخارج، وهو حجم أكبر بنسبة 20.9% بالمقارنة مع شهر كانون الاول/ديسمبر من العام 2022، حيث تم تصدير 512.6 ألف طن في آذار/مارس. وبلغت واردات الصادرات في كانون الاول/ديسمبر 818.9 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 4.3% بالمقارنة مع شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2022′′.

وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ريكاردو سانتين في بيان الاتحاد قائلاً:“على الرغم من تحديات هذا العام، بما فيها سيناريو التنوعات المرتبطة بالأسواق وتكاليف الانتاج، فإن النتيجة إيجابية جداً وتؤكد توقعات الاتحاد لذلك العام، وفي نفس الوقت تشير إلى اتجاه الصادرات الذي يجب علينا مراقبته على مدى العام 2024. للمرة الأولى! قد تجاوزنا حدود الـ 5 ملايين طن من الصادرات”.

©Rodrigo Fonseca/AFP