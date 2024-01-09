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حملة للتبرع بالدم لأهل غزة في جامعة العلوم الإسلامية

1/9/2024 10:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جامعة العلوم الإسلامية العالمية، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم للأهل في قطاع غزة، تحت شعار " دمنا واحد"، وذلك بالتعاون مع بنك الدم التابع لوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية.


وقال رئيس الجامعة الدكتور جعفر الفناطسة، إن هذه الحملة السنوية، جاءت هذا العام لتقديم الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، وهو أقل ما يمكن تقديمه للأشقاء الجرحى الذين أصيبوا في العدوان الإسرائيلي الغاشم.

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