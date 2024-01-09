الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ترأس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الاستثمار، ناقش خلاله الإنجازات التي تحققت على الصعيد الاستثماري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وسبل إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة على الاستثمار في المملكة.



واعرب رئيس الوزراء / رئيس مجلس الاستثمار، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الاستثمار الذي عقد 12 اجتماعاً خلال العام 2023، وفي إطار منظومة ترتكز إلى تجسيد فكرة الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص.



ولفت الخصاونة إلى أن مجلس الاستثمار أنجز الكثير خلال العام الماضي ومن أبرزها إقرار السّياسة الاستثماريَّة العامَّة للمملكة واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 - 2026، وإجراء عصف فكري حول تيسير وتسهيل الاستثمار باعتباره ممكّناً أساسيَّاً لتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.



وأكد رئيس الوزراء أن الأداء الاستثماري العام لحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي زاد بنسبة 34 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام قبل الماضي.



ولفت الخصاونة إلى أنه قد نشأ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حوالي 372 مشروعاً أنتجت 30 ألف فرصة عمل، وتمَّ تسجيل أول صندوق استثماري في سجلّ صناديق الاستثمار للبنوك الأردنيَّة لدى وزارة الاستثمار، وجميعها منجزات مهمَّة وأساسيَّة.



وأشاد رئيس الوزراء بالدور الذي أدّاه مجلس الاستثمار في تقديم وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعديلات التشريعية الممكنة للاستثمار، مؤكداً أهمية الاستمرار بهذه الروحية الضرورية للعمل والإنجاز.



وأشار إلى "أننا في الأردن تعرضنا خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى هزة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وعنف المستوطنين فيها".

وأكد الخصاونة أننا تأثرنا بفعل ما جرى ويجري من عدوان غاشم على أهلنا في قطاع غزة ولدينا تحديات في العديد من القطاعات التي كان أداؤها متميزاً قبل العدوان ومنها قطاع السياحة الذي كان أداؤه أفضل من سنة الأساس التي يقاس عليها وهي عام 2019، حيث أصاب القطاع الكثير من التباطؤ والجمود، لافتاً إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تشجيع أنماط من السياحة الداخلية في محاولة لتعويض القطاع مما تعرض له خلال الأشهر الثلاثة الماضية.



ولفت الخصاونة إلى أن الأداء المالي والنقدي للأردن كان متميزاً خلال العام الماضي الذي أنهينا فيه برنامج التسهيل الإئتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي والدخول في برنامج جديد مع الصندوق سيتم الإعلان عنه قريباً فضلاً عن المحافظة على التصنيفات الإئتمانية للاقتصاد الأردني وهي جميعها شهادة على منعة الاقتصاد الأردني وسلامة وحصافة الإدارة المالية والنقدية.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون للموازنة العامة للدولة متضمنة أعلى إنفاق رأسمالي تاريخيا.



وشدَّد الخصاونة على ضرورة سيرورة الحياة الاقتصاديَّة في المملكة بطبيعية وانتظام ، مؤكّداً أنَّ جميع أشكال التَّضامن مع أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة يجب أن لا تؤثّر على مسيرة الحياة والاقتصاد الوطني.



وأضاف "الاقتصاد القوي هو القادر على مساندة أهلنا في فلسطين وقطاع غزَّة، ويوفّر لنا مساحات من الدَّعم الإضافي لهم"، لافتاً إلى أنَّ الذَّهاب باتّجاه مظاهر تُفضي إلى تجميد القطاعات الاقتصاديَّة والتّجاريَّة لا يخدم الأشقَّاء في فلسطين.

وقدَّم رئيس الوزراء الشُّكر للقطاع الخاص الصّناعي والتّجاري والبنكي والخدمي والسياحي على موقفه الوطني والقومي وتصدّيه للمزايدات والدَّعوات المريبة التي تضرُّ بالاقتصاد والقطاعات المختلفة.



وزاد الخصاونة "لدينا تضامن عاطفي وإسناد سياسي ودعم كامل لأهلنا في فلسطين، منوّهاً إلى أنَّ إدامة الحركة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة أمر أساسي لإدامة وإسناد هذا الدَّور، وأنَّ تعطيل الحركة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة يؤثّر على الاستثمارات القادمة إلى الأردن .

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