محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية الأول للعام 2024

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- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية الأول لعام 2024، وذلك بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والعقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، والمسؤولين بالمحافظة.
وفي بداية الاجتماع، أكد سمو المحافظ حرصه على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في تحقيق الإنجازات الأمنية خلال العام الحالي، وتلبية احتياجات الأهالي وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في مجتمع الجنوبية.
واطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، على أبرز الأهداف المراد تحقيقها مع مطلع العام الحالي عبر البرامج والمبادرات الأمنية بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي بالصورة النموذجية وتعزيز الشراكة المجتمعية وذلك في إطار توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.
كما أكد سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على دور الإدارات الأمنية في متابعة وتنظيم موسم البر من خلال تعزيز الجهود في إقامة المبادرات والحملات الأمنية والتوعوية، منوهاً سموه بتحقيق الجاهزية الأمنية طوال الموسم وتكثيف الوعي الأمني لدى المخيمين وجميع مرتادي البر.
و ثمن سموه مستوى التعاون الأمني الذي يربط المحافظة الجنوبية والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من بينها الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك، منوهاً سموه بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف الحملات الأمنية لإبراز الدور التنظيمي والأمني طوال فترة الموسم لخدمة مرتادي البر بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
بعدها، إطلع سمو المحافظ على تقرير اللجنة الأمنية المتعلق بإحصائيات العام الماضي 2023 حول الجهود الأمنية المبذولة في مجال تعزيز الدور الأمني بالمحافظة الجنوبية، حيث أشاد سموه بالاستعداد ومستوى الجاهزية الأمنية وسرعة الاستجابة في تلقي البلاغات الواردة، وما تحقق خلال العام الماضي من جهود وتعاون وتنسيق مشترك مع مختلف الجهات الأمنية لخدمة أهالي المحافظة الجنوبية.
في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة وتنفيذ المبادرات الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.
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