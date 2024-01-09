محافظ الجنوبية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية الأول للعام 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية الأول لعام 2024، وذلك بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والعقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة الرفاع، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، والمسؤولين بالمحافظة.

وفي بداية الاجتماع، أكد سمو المحافظ حرصه على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في تحقيق الإنجازات الأمنية خلال العام الحالي، وتلبية احتياجات الأهالي وذلك في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في مجتمع الجنوبية.

واطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، على أبرز الأهداف المراد تحقيقها مع مطلع العام الحالي عبر البرامج والمبادرات الأمنية بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي بالصورة النموذجية وتعزيز الشراكة المجتمعية وذلك في إطار توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.

كما أكد سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية على دور الإدارات الأمنية في متابعة وتنظيم موسم البر من خلال تعزيز الجهود في إقامة المبادرات والحملات الأمنية والتوعوية، منوهاً سموه بتحقيق الجاهزية الأمنية طوال الموسم وتكثيف الوعي الأمني لدى المخيمين وجميع مرتادي البر.

و ثمن سموه مستوى التعاون الأمني الذي يربط المحافظة الجنوبية والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من بينها الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ومديرية شرطة المحافظة الجنوبية وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك، منوهاً سموه بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف الحملات الأمنية لإبراز الدور التنظيمي والأمني طوال فترة الموسم لخدمة مرتادي البر بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

بعدها، إطلع سمو المحافظ على تقرير اللجنة الأمنية المتعلق بإحصائيات العام الماضي 2023 حول الجهود الأمنية المبذولة في مجال تعزيز الدور الأمني بالمحافظة الجنوبية، حيث أشاد سموه بالاستعداد ومستوى الجاهزية الأمنية وسرعة الاستجابة في تلقي البلاغات الواردة، وما تحقق خلال العام الماضي من جهود وتعاون وتنسيق مشترك مع مختلف الجهات الأمنية لخدمة أهالي المحافظة الجنوبية.

في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة وتنفيذ المبادرات الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.