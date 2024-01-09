هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تعلن عن إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة"دِراسات"، عن إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء عن الخدمات والتطبيقات المقدمة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي ستغطي عامي 2022م و2023م، وستُنفذ عن طريق إدارة استطلاعات الرأي بمركز "دراسات" لتشمل عينةً وطنيةً تُمثل مختلف شرائح المجتمع البحريني المستفيد من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الحكومة.

وبينت الهيئة بأن هذه الدراسة تهدف إلى استطلاع آراء المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال بشأن ما يُقدم إليهم من محتوى وخدمات حكومية إلكترونية عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain وتطبيقات الأجهزة الذكية المتوفرة عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps.

من جانبها أكدت لولوة سامي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بأن هذه الدراسة تأتي تأكيدًا على ما توليه الهيئة من اهتمامٍ لتحسين وتطوير تجربة المستخدمين، وما تبديه من اهتمامٍ من أجل التعرف على آرائهم بشأن ما تقدمه لهم من معلومات وخدمات وتطبيقات إلكترونية عبر قنواتها، لإعادة هندستها وتطويرها بما يُساعد على الارتقاء بجودة العمل الحكومي، وبما يُحقق تطلعات وتوجيهات الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة العُليا لتقنية المعلومات والاتصالات.

كما أكدت حرص الهيئة الدائم على تعزيز وتوفير القنوات والطرق التي تُسهل على المستخدمين تقديم آرائهم وانطباعاتهم في ما تقدمه إليهم من خدماتٍ وتطبيقاتٍ إلكترونية، موضحةً بأن دراسة قياس رضا العملاء ما هي إلا وسيلة من بين مجموعةٍ من الوسائل والطرق التي تبنتها الهيئة لتحقيق هذه الغاية وبأنها ماضية قدمًا في تعزيز هذا التوجه، مضيفةً ومؤكدةً في الوقت نفسه بأن المجتمع وعلى اختلاف فئاته هم دائمًا شركاء الهيئة في عملية التطوير والتحسين.

وأوضحت لولوة سامي بأن الدراسة التي ستنفذ بالتعاون مع مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دِراسات" تأتي تأكيدًا على الشراكة المجتمعية والتعاون الذي يربط الهيئة مع كافة المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة لتنفيذ مثل هذه الدراسات، والتي تُساعد على تعزيز حياديتها معربةً عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع مركز "دراسات"، الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين جودة الخدمات الإلكترونية في مملكة البحرين، بما يُحقق تطلعات الحكومة الموقرة، وبما يُلبي ويتماشى مع رغبات المستخدمين.

ومن جانبها أكدت فاطمة محمد الدوسري، مديرة إدارة استطلاعات الرأي بمركز "دراسات"، أن مشاركة المركز في تنفيذ هذا الاستطلاع يأتي تعبيرًا على التزامه بدوره الوطني في عملية دعم القرار القائم على معلوماتٍ دقيقةٍ وحديثة، بالإضافة لتوفير سندٍ علميٍ وإحصائيٍ أمام القائمين على تقديم الخدمات الإلكترونية، ذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في مجال الخدمات الإلكترونية عبر التقنيات الحديثة وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية والأجهزة الذكية بطرقٍ سهلةٍ ومبسطة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل بمملكة البحرين.

هذا وكانت الهيئة قد دعت الجمهور للمشاركة في الدراسة وتقييم خدمات وقنوات الحكومة الإلكترونية، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأنها، مؤكدةً أن كل ما سيُدلي به المشاركون عبر الاستبانة سيكون محل اهتمامٍ ومتابعةٍ من قبل المختصين في الهيئة، مؤكدةً أثر وأهمية التعرف على آراء العملاء في دعم ومساندة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تحسين وتطوير ما تُقدمه من محتوى وخدمات وتطبيقات إلكترونية.

كما تجدر الإشارة بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُنفذ دراسة رضا العملاء بشكلٍ سنويٍ حول ما تقدمه من خدمات وتطبيقات إلكترونية، ويُمكن للعملاء التواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو من خلال تطبيق تواصل المتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps، أو من خلال الاتصال المباشر بمركز اتصال الخدمات الحكومية 80008001.