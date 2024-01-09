هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تعلن عن إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة"دِراسات"، عن إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء عن الخدمات والتطبيقات المقدمة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية التي ستغطي عامي 2022م و2023م، وستُنفذ عن طريق إدارة استطلاعات الرأي بمركز "دراسات" لتشمل عينةً وطنيةً تُمثل مختلف شرائح المجتمع البحريني المستفيد من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الحكومة.
وبينت الهيئة بأن هذه الدراسة تهدف إلى استطلاع آراء المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال بشأن ما يُقدم إليهم من محتوى وخدمات حكومية إلكترونية عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain وتطبيقات الأجهزة الذكية المتوفرة عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps.
من جانبها أكدت لولوة سامي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بأن هذه الدراسة تأتي تأكيدًا على ما توليه الهيئة من اهتمامٍ لتحسين وتطوير تجربة المستخدمين، وما تبديه من اهتمامٍ من أجل التعرف على آرائهم بشأن ما تقدمه لهم من معلومات وخدمات وتطبيقات إلكترونية عبر قنواتها، لإعادة هندستها وتطويرها بما يُساعد على الارتقاء بجودة العمل الحكومي، وبما يُحقق تطلعات وتوجيهات الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة العُليا لتقنية المعلومات والاتصالات.
كما أكدت حرص الهيئة الدائم على تعزيز وتوفير القنوات والطرق التي تُسهل على المستخدمين تقديم آرائهم وانطباعاتهم في ما تقدمه إليهم من خدماتٍ وتطبيقاتٍ إلكترونية، موضحةً بأن دراسة قياس رضا العملاء ما هي إلا وسيلة من بين مجموعةٍ من الوسائل والطرق التي تبنتها الهيئة لتحقيق هذه الغاية وبأنها ماضية قدمًا في تعزيز هذا التوجه، مضيفةً ومؤكدةً في الوقت نفسه بأن المجتمع وعلى اختلاف فئاته هم دائمًا شركاء الهيئة في عملية التطوير والتحسين.
وأوضحت لولوة سامي بأن الدراسة التي ستنفذ بالتعاون مع مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دِراسات" تأتي تأكيدًا على الشراكة المجتمعية والتعاون الذي يربط الهيئة مع كافة المؤسسات الأكاديمية والمراكز الوطنية المتخصصة لتنفيذ مثل هذه الدراسات، والتي تُساعد على تعزيز حياديتها معربةً عن اعتزاز الهيئة بالتعاون مع مركز "دراسات"، الذي من شأنه أن يُسهم في تحسين جودة الخدمات الإلكترونية في مملكة البحرين، بما يُحقق تطلعات الحكومة الموقرة، وبما يُلبي ويتماشى مع رغبات المستخدمين.
ومن جانبها أكدت فاطمة محمد الدوسري، مديرة إدارة استطلاعات الرأي بمركز "دراسات"، أن مشاركة المركز في تنفيذ هذا الاستطلاع يأتي تعبيرًا على التزامه بدوره الوطني في عملية دعم القرار القائم على معلوماتٍ دقيقةٍ وحديثة، بالإضافة لتوفير سندٍ علميٍ وإحصائيٍ أمام القائمين على تقديم الخدمات الإلكترونية، ذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في مجال الخدمات الإلكترونية عبر التقنيات الحديثة وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية والأجهزة الذكية بطرقٍ سهلةٍ ومبسطة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل بمملكة البحرين.
هذا وكانت الهيئة قد دعت الجمهور للمشاركة في الدراسة وتقييم خدمات وقنوات الحكومة الإلكترونية، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأنها، مؤكدةً أن كل ما سيُدلي به المشاركون عبر الاستبانة سيكون محل اهتمامٍ ومتابعةٍ من قبل المختصين في الهيئة، مؤكدةً أثر وأهمية التعرف على آراء العملاء في دعم ومساندة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تحسين وتطوير ما تُقدمه من محتوى وخدمات وتطبيقات إلكترونية.
كما تجدر الإشارة بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُنفذ دراسة رضا العملاء بشكلٍ سنويٍ حول ما تقدمه من خدمات وتطبيقات إلكترونية، ويُمكن للعملاء التواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتقديم استفساراتهم ومقترحاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) أو من خلال تطبيق تواصل المتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain/apps، أو من خلال الاتصال المباشر بمركز اتصال الخدمات الحكومية 80008001.
MENAFN09012024000055011008ID1107700632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.