اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.
وتم خلال الاتصال، بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أوزبكستان، وما وصلت إليه من تقدم ونمو على مختلف المستويات، بالإضافة إلى استعراض سبل الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أكثر اتساعًا بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى خلال الاتصال، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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