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اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان

1/9/2024 10:05:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، و بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.

وتم خلال الاتصال، بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية أوزبكستان، وما وصلت إليه من تقدم ونمو على مختلف المستويات، بالإضافة إلى استعراض سبل الدفع بهذه العلاقات نحو آفاق أكثر اتساعًا بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال الاتصال، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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