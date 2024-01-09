البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 3.8% في 2025

أكد البنك الدولي على توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في 2023 ترتفع إلى 3.7% في 2024 وإلى 3.8% في 2025.

وقال البنك الدولي، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر اليوم، انه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024 و3.8% في 2025، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصادات الخليجية تدعم خلال العام الماضي بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي.

وذكر التقرير أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ بشدة ليصل إلى 1.9% في عام 2023، حيث واجهت المنطقة العديد من التطورات مع خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط.

وتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025.

وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى حد ما في العام الماضي، مما يعكس ضعف نشاط القطاع الخاص، متوقعاً ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 3.2% هذا العام و3.7% في 2025.

ووفق التقرير، من المتوقع نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 4.1% هذا العام ترتفع إلى 4.2% في العام القادم، بينما من المتوقع أن ينمو اقتصاد الكويت بنسبة 2.6% بنهاية العام الجاري ترتفع إلى 2.7% في العام القادم، فيما من المقدر نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.3% في 2024 و3.2% في 2025.

وتوقع التقرير نمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام ترتفع إلى 3.1% في العام القادم، فيما قدر نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.7% في 2024 و2.9% في 2025.