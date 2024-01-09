250 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية في العام 2023.. والوفيات 74 ألفاً

كلفت العواصف الرعدية العنيفة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وسلسلة من الزلازل المدمرة، التي ضربت مناطق عدة في العالم، العام الماضي، حوالي 250 مليار دولار من الأضرار، وفقاً لتقرير جديد صادر عن أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم.

في تقرير نشر الثلاثاء أفادت شركة إعادة التأمين الألمانية العملاقة Munich Re بأن الكوارث الطبيعية في عام 2023 أدت إلى خسائر اقتصادية عالمية تساوي تقريباً خسائر العام السابق، في حين بلغت الخسائر، التي تحظى بتأمينات لهذا العام 95 مليار دولار (بانخفاض من 125 مليار دولار في عام 2022).

وقالت ميونيخ لإعادة التأمين، إن الأرقام اتسمت بعدد كبير من العواصف الإقليمية الشديدة، مشيرة إلى أن أصولاً قيمتها حوالي 66 مليار دولار دمرت، بسبب العواصف الرعدية في أمريكا الشمالية العام الماضي، تم التأمين على 50 مليار دولار منها.

وفي أوروبا بلغت خسائر العواصف الرعدية 10 مليارات دولار، منها 8 مليارات دولار مؤمن عليها.

الخسائر جراء العواصف الرعدية كانت غير مسبوقة بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، وحذرت الشركة من أن إحصاءات الخسائر الناجمة عن العواصف الرعدية، والتي يُشار إليها أحياناً باسم «المخاطر الثانوية» أو الأحداث الأصغر إلى المتوسطة الحجم من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع في السنوات القادمة.

تسبب ظاهرة التغير المناخي التي تؤرق العالم طقساً متطرفاً يتفاقم سوءاً مع الوقت بشكل متسارع.

وقالت Munich Re في تقريرها، إنه على الرغم من أن الخسائر الاقتصادية والمؤمن عليها من عام 2023 قد لا تبدو استثنائية، إلا أنها تمثل عاماً آخر من الأضرار «العالية للغاية» حتى بدون أي كوارث ضخمة في البلدان الصناعية.

في عام 2022 على سبيل المثال وجد التقرير أن إعصار «إيان» أدى إلى خسائر اقتصادية إجمالية بلغت 100 مليار دولار،وخسائر مؤمن عليها بقيمة 60 مليار دولار.





الوفيات

بالنسبة لعدد الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية أفاد التقرير بأنه ارتفع إلى 74 ألفاً العام الماضي، وهو أعلى بكثير من المتوسط السنوي البالغ 10 آلاف، خلال السنوات الخمس الماضية.

واعتبرت Munich Re أن سلسلة من الزلازل في تركيا وسوريا في أوائل فبراير كانت أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في العام، حيث بلغت الخسائر الاقتصادية الإجمالية نحو 50 مليار دولار.

وقتلت هذه الزلازل القوية أكثر من 55 ألف شخص في تركيا وسوريا، مع إصابة 100 ألف آخرين، وفقاً للصليب الأحمر البريطاني.

وقال تقرير شركة ميونيخ لإعادة التأمين، إن ما يقرب من 63000 شخص لقوا حتفهم (85% من إجمالي الوفيات في العام) نتيجة الزلازل في عام 2023، مشيراً إلى أن هذا كان أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2010.

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