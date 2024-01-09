14 مدربا من إجمالي 24 ..المدرسة الأوروبية في التدريب تسيطر على الكرة الآسيوية بنسبة 58 %

فرض المدربون الأوروبيون وجودهم بشكل واضح على منتخبات بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، حيث يبلغ عدد المدربين الأوروبيين الذين يظهرون في قطر في غضون الأيام القليلة المقبلة، 14 مدربا من إجمالي 24 بنسبة تزيد عن 58%.

ويشارك 24 منتخباً في منافسات البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.

وبرغم أن البطولة تمثل المعترك الكروي الأكبر داخل القارة الآسيوية، إلا أن الحضور الآسيوي في هذه النسخة لم يتجاوز أكثر من 6 مدربين بنسبة 25% من مدربي البطولة.

وتفصيلا، اعتمدت ثلاثة منتخبات آسيوية فقط على مدربين مواطنين من بلدانهم وهم، المخضرم هاجيمي مورياسو مع منتخب اليابان ، و جراهام آرنولد مع منتخب أستراليا، وأمير قالينوي مع منتخب إيران.

كما اعتمدت 3 منتخبات أخرى على مدربين آسيويين من غير مواطنيهم، وهما منتخبا إندونيسيا وماليزيا، اللذان اعتمدا على مدربين من كوريا الجنوبية وهما شين تاي يونج، وكيم بان جون بالترتيب، ومعهم منتخب تايلاند الذي يعول على الياباني ماساتادا إيشي.

واعتمد 14 منتخبا على مدربين أوروبيين، كانت الغلبة فيهم للمدربين الإسبان والكروات بمعدل 3 مدربين من كل جنسية، حيث تولى المدربون الإسبان المسؤولية الفنية لمنتخبات قطر (تينتين ماركيز)، والعراق (جيسوس كاساس) والبحرين (أنطونيو بيتزي)، وتولى المدربون من الكروات المسؤولية الفنية لمنتخبات طاجكيستان (بيتار سيجارت)، والهند (إيجور ستيماك) وعمان (برانكو إيفانكوفيتش).

إضافة إلى 8 مدربين من جنسيات أوروبية مختلفة، بمعدل مدرب واحد من كل جنسية وهم البرتغالي باولو بينتو مع منتخب الإمارات، ومن مونتينجرو مبودراج رادولوفيتش مع لبنان، والصربي إكسندر يانكوفيتش مع الصين، والسلوفيني سرتيشكو كاتانيتش مع أوزبكستان، والنرويجي يورن اندرسن مع هونج كونج، والفرنسي فيليب تروسيه مع فيتنام، والألماني يورجن كلينسمان مع كوريا الجنوبية، والإيطالي روبرتو مانشيني مع السعودية، والسلوفاكي ستيفان تاركوفيتش مع قيرغيزستان.

كما تواجد مدربان من قارتي أفريقيا ومثلهما من أمريكا الجنوبية مع 4 منتخبات في البطولة وهم، التونسي مكرم دبوب مع منتخب فلسطين، والمغربي حسين عموته مع الأردن، إضافة إلى مدربين من الأرجنتين وهما أنطونيو بيتزي مع البحرين، وهيكتور كوبر مع سوريا.

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