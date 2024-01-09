فيفا يرحّب بعودة رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيش إلى منصبه

رحّب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاثنين بعودة رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة إدنالدو رودريغيش إلى منصبه، مؤكداً على قراره بضمان استقلاليته.

وقال رئيس قسم الشؤون القانونية والإمتثال في "فيفا" إميليو غارسيا بعد اجتماع في مقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو "نحن مطمئنون وسعداء بقرار المحكمة العليا الذي أعاد الرئيس إدنالدو (رودريغيش) إلى منصبه".

وكان قاضي المحكمة العليا أمر الخميس الماضي بعودة رودريغيش (69 عاما) إلى منصبه، في حين هدد "فيفا" بفرض عقوبات على كرة القدم البرازيلية التي تتخبط بالأزمات في الأشهر الأخيرة.

وأبطلت المحكمة العليا حكماً صادراً عن محكمة دنيا قضى بإبطال اتفاق بين الاتحاد البرازيلي ومكتب المدعي العام في ريو، يعود تاريخه الى مارس 2022، والذي سمح لاحقاً بانتخاب رودريغيش على رأس الاتحاد حتى عام 2026.

ورفض "فيفا" واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) التدخل الخارجي، وحذروا الاتحاد البرازيلي من أنهم لن يعترفوا بالرئيس الموقت، حتى أنهم هددوا باستبعاد المنتخب الوطني من المسابقات الدولية. وفي الوقت نفسه، أعلنوا عن زيارة إلى البرازيل.

وأكد غارسيا الاثنين أن هناك "خطرا حقيقيا" برؤية حظر الأندية والمنتخب من المشاركة في المسابقات الدولية، إذا لم يستعد رودريغيش منصبه.

وأضاف المسؤول القانوني لفيفا "نحن هنا لضمان استقلالية الاتحاد البرازيلي واحترام القوانين (...). سنواصل العمل من أجل احترام رئاسة إدنالدو المنتخبة من قبل كرة القدم البرازيلية".

من ناحيته، قال رودريغيش أول رئيس أسود للاتحاد البرازيلي، إن قرار المحكمة العليا "مهم للغاية لكرة القدم البرازيلية".

وبعد عودته إلى منصبه أقال رودريغيش المدرب الموقت للمنتخب البرازيلي فرناندو دينيز (46 عاماً) والذي اعتبر ضحية النتائج السيئة، في حين أعلن ساو باولو الأحد أن مدربه دوريفال جونيور سيترك النادي لتولي تدريب "راقصي السامبا".

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