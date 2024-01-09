خلال مشاركته الخامسة في النسخة الثامنة عشرة.. موسى التعمري ميسي الأردن جوهرة تزين كأس آسيا 2023





يملك منتخب الأردن بين صفوفه جوهرة لامعة خلال مشاركته الخامسة في النسخة الثامنة عشرة لكأس آسيا 2023 لكرة القدم التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

يلعب منتخب الأردن في المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية بطل الفائز بكأس آسيا مرتين.

ويأمل المنتخب الملقب بـ "النشامى" في تجاوز أبرز إنجازاته في المونديال الآسيوي عندما تأهل لدور الثمانية في نسختي 2004 و2011.

اختار المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن 10 لاعبين محترفين خارج حدود البلاد في القائمة التي ستخوض كأس أمم آسيا، يتصدرهم موسى التعمري لاعب فريق مونبيلييه الفرنسي.

يلقب التعمري /26 عاما/ بأنه "ميسي الأردن" بفضل تميزه بالسرعة والمهارة في مراوغة المنافسين في أداء مهام الجناح، ويشبه البعض أيضا بالنجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

ويعد الجناح الأردني من عناصر الخبرة في صفوف منتخب بلاده حيث سجل 13 هدفا في 56 مباراة دولية.

بدأ اللاعب الأعسر مشواره مع كرة القدم بصفوف نادي شباب الأردن، وتوج معه بلقب درع الاتحاد الأردني في عام 2017 ومنه انتقل إلى نادي الجزيرة على سبيل الإعارة ليفوز أيضا بكأس الاتحاد الأردني في موسم 2017 / 2018.

ولمع التعمري أيضا بتسجيل 6 أهداف مع الجزيرة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عام 2018 ليصعد بفريقه لنهائي منطقة غرب القارة لأول مرة في تاريخ النادي.

توجه النجم الأردني بطموحاته إلى الملاعب الأوروبية حيث انتقل إلى أبويل نيقوسيا القبرصي في صيف 2018 ووقع عقدا مدته 3 مواسم، حيث ساعد فريقه على الفوز بلقبي السوبر والدوري في 2019 وفاز بأفضل لاعب في الدوري بعد موسمه الأول مع أبويل.

وبعد عامين فقط باع النادي القبرصي موسى التعمري لفريق لوفين البلجيكي مقابل 1ر1 مليون يورو في أكتوبر 2020 ووقع عقدا مدته ثلاثة مواسم.

لم يصعد اللاعب الأردني الدولي مع الفريق البلجيكي على منصات التتويج ولكنه سجل 10 أهداف في 90 مباراة على مدار 3 مواسم ليجذب أنظار نادي مونبيلييه الفرنسي الذي تعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وفاز النادي الفرنسي بصفقة التعمري الذي كان محط اهتمام أندية أخرى في الخليج والدوري الأمريكي وبلاكبيرن الإنجليزي وليفانتي الإسباني وفناربخشة التركي.

وقبل المونديال الآسيوي سجل موسى التعمري 3 أهداف في 15 مباراة بقميص مونبيلييه منهم هدفين في فوز عريض على أولمبيك ليون بنتيجة 4 / 1 واختارته صحيفة "ليكيب" الفرنسية ليكون ضمن فريق الأسبوع في الدوري الفرنسي.

ولا يعد موسى التعمري غريبا على أجواء كأس الأمم الآسيوية، بل يسعى لأداء أفضل من ظهوره الأول في النسخة الماضية 2019 بالإمارات حيث سجل هدفا بخلاف تمريرتين حاسمتين في 3 مباريات قبل أن يودع المنتخب الأردني البطولة بالخسارة أمام فيتنام بركلات الترجيح في الشوط الثاني.

ورفع التعمري راية التحدي عند توقيع عقده مع نادي مونبيلييه مؤكدا أن طموحاته كبيرة في الفترة المقبلة، وقال "هدفنا هو التأهل لكأس العالم 2026 والوصول للدور قبل النهائي في كأس أمم آسيا".

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